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https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-أمريكي-يقارن-أوروبا-بمريض-يقتل-نفسه-1067757789.html
إعلام أمريكي يقارن أوروبا بمريض يقتل نفسه
إعلام أمريكي يقارن أوروبا بمريض يقتل نفسه
أوروبا مثل "الشخص المريض الذي يهدد بفصل نفسه عن معدات دعم الحياة"، حسبما كتبت مجلة The American" Conservative" في ضوء أزمة الطاقة التي اندلعت في "العالم... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T04:51+0000
2022-09-15T05:01+0000
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يذكر المنشور تصريح جورج فريدريش، رئيس شركة "Gasag"، إحدى أكبر شركات توريد الغاز في أوروبا، بأن السكان الألمان سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء من خلال البدء في صعود الأدراج.وقال في يوليو/ تموز: "يمكن للشباب والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية أن يتغلبوا على الشتاء بارتداء سترتين وصعود السلالم"، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في المنازل يجب ألا تتجاوز 18 درجة مئوية.حذر بيتر لوتز، رئيس "Wiesbaden Netz"، وهي شركة شبكات تزود 170 ألف مستهلك بالكهرباء، من أن ألمانيا قد تواجه انقطاع التيار الكهربائي وانهيار شبكات الكهرباء بسبب المدافئ الكهربائية.تقول "The American Conservative" إن أزمة الطاقة الحالية لا يمكن أن تؤدي فقط إلى مشكلات خطيرة في الصناعة الألمانية، ولكن أيضًا إلى توترات اجتماعية واسعة النطاق. وفقًا لأحدث البيانات، يُجبر المواطن الألماني على دفع 3240 يورو مقابل المرافق. هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام. لكن سرعان ما ينتظر الألمان زيادة جديدة في الأسعار. اعتبار من أكتوبر/تشرين الأول، قد تزيد فواتير الخدمات العامة للألمان بمقدار ألف يورو.وتلخص المجلة، "لكن نخبة العولمة لا تبالي بهذا الأمر".في وقت سابق، قال الاقتصادي النمساوي رالف شيلهامر، في مقال بعنوان "الانتحار الوطني الألماني" لمجلة "سبايكيد"، إن النخبة الألمانية المهووسة بالبيئة تضحي بالطاقة والأمن الغذائي لأجندة المناخ. كتب شيلهامر: "ألمانيا تتجه نحو الهاوية".واجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا في التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني - الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, اقتصاد

إعلام أمريكي يقارن أوروبا بمريض يقتل نفسه

04:51 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أوروبا مثل "الشخص المريض الذي يهدد بفصل نفسه عن معدات دعم الحياة"، حسبما كتبت مجلة The American" Conservative" في ضوء أزمة الطاقة التي اندلعت في "العالم القديم".
يذكر المنشور تصريح جورج فريدريش، رئيس شركة "Gasag"، إحدى أكبر شركات توريد الغاز في أوروبا، بأن السكان الألمان سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء من خلال البدء في صعود الأدراج.
وقال في يوليو/ تموز: "يمكن للشباب والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية أن يتغلبوا على الشتاء بارتداء سترتين وصعود السلالم"، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في المنازل يجب ألا تتجاوز 18 درجة مئوية.
حذر بيتر لوتز، رئيس "Wiesbaden Netz"، وهي شركة شبكات تزود 170 ألف مستهلك بالكهرباء، من أن ألمانيا قد تواجه انقطاع التيار الكهربائي وانهيار شبكات الكهرباء بسبب المدافئ الكهربائية.
تقول "The American Conservative" إن أزمة الطاقة الحالية لا يمكن أن تؤدي فقط إلى مشكلات خطيرة في الصناعة الألمانية، ولكن أيضًا إلى توترات اجتماعية واسعة النطاق. وفقًا لأحدث البيانات، يُجبر المواطن الألماني على دفع 3240 يورو مقابل المرافق. هذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عام. لكن سرعان ما ينتظر الألمان زيادة جديدة في الأسعار. اعتبار من أكتوبر/تشرين الأول، قد تزيد فواتير الخدمات العامة للألمان بمقدار ألف يورو.
وتلخص المجلة، "لكن نخبة العولمة لا تبالي بهذا الأمر".
في وقت سابق، قال الاقتصادي النمساوي رالف شيلهامر، في مقال بعنوان "الانتحار الوطني الألماني" لمجلة "سبايكيد"، إن النخبة الألمانية المهووسة بالبيئة تضحي بالطاقة والأمن الغذائي لأجندة المناخ. كتب شيلهامر: "ألمانيا تتجه نحو الهاوية".
واجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا في التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن وقودها. بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني - الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
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