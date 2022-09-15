https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-الكشف-عن-عرض-قدمه-ترامب-خلال-رئاسته-للملك-عبد-الله-بضم-الضفة-الغربية-إلى-الأردن-1067773548.html
إعلام: الكشف عن عرض قدمه ترامب خلال رئاسته للملك عبد الله بضم الضفة الغربية إلى الأردن
إعلام: الكشف عن عرض قدمه ترامب خلال رئاسته للملك عبد الله بضم الضفة الغربية إلى الأردن
كشف كتاب جديد لمراسل "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض بيتر بيكر وسوزان جلاسر من النيويوركر، عن عرض قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للملك الأردني عبد... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:05+0000
2022-09-15T10:05+0000
2022-09-15T10:05+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقل موقع "i24" ما ذكره كتاب "The Divider: Trump in the White House" من رد فعل الملك عبد الله على عرض ترامب، حيث قال "شعرت أن قلبي سيتوقف، لم أستطع التنفس، ملت بصدري إلى الأمام وحبست أنفاسي".يشار إلى أنه من المنتظر صدور الكتاب في 20 سبتمبر/ أيلول، وهو يعرض تفاصيل رئاسة ترامب غير التقليدية وتجاهله الواضح لمعايير منصبه السياسية.ويتناول الكتاب عدة موضوعات ابتداء من تعامل ترامب مع جائحة كورنا إلى احتمال الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، كما يسرد واقعة اتصال ترامب فجأة بالملك عبد الله الثاني ليعرض عليه "صفقة كبيرة"، وهي أن يفرض ولايته على الضفة الغربية.يذكر أن السيطرة على الضفة الغربية تعتبر إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، بعد أن سيطرت الأردن عليها عام 1950 في أعقاب حرب "الاستقلال" الإسرائيلية.
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
إعلام: الكشف عن عرض قدمه ترامب خلال رئاسته للملك عبد الله بضم الضفة الغربية إلى الأردن
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كشف كتاب جديد لمراسل "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض بيتر بيكر وسوزان جلاسر من النيويوركر، عن عرض قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للملك الأردني عبد الله الثاني بضم الضفة الغربية إلى الأردن.
ونقل موقع
"i24" ما ذكره كتاب "The Divider: Trump in the White House" من رد فعل الملك عبد الله على عرض ترامب، حيث قال "شعرت أن قلبي سيتوقف، لم أستطع التنفس، ملت بصدري إلى الأمام وحبست أنفاسي".
يشار إلى أنه من المنتظر صدور الكتاب في 20 سبتمبر/ أيلول، وهو يعرض تفاصيل رئاسة ترامب غير التقليدية وتجاهله الواضح لمعايير منصبه السياسية.
ويتناول الكتاب عدة موضوعات ابتداء من تعامل ترامب مع جائحة كورنا إلى احتمال الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، كما يسرد واقعة اتصال ترامب فجأة بالملك عبد الله الثاني ليعرض عليه "صفقة كبيرة"، وهي أن يفرض ولايته على الضفة الغربية.
يذكر أن السيطرة على الضفة الغربية تعتبر إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، بعد أن سيطرت الأردن عليها عام 1950 في أعقاب حرب "الاستقلال" الإسرائيلية.