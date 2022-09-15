https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-توقف-نحو-6000-منشأة-صناعية-في-السودان-على-خلفية-ارتفاع-الضرائب-وتكاليف-الإنتاج-1067774367.html

إعلام: توقف نحو 6000 منشأة صناعية في السودان على خلفية ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج

إعلام: توقف نحو 6000 منشأة صناعية في السودان على خلفية ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج

ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن نحو 6000 منشأة صناعية بالبلاد توقفت عن العمل؛ على خلفية ارتفاع الضرائب وتكلفة الإنتاج، وعدم توفر البنية التحتية الملائمة للإنشاءات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T10:15+0000

2022-09-15T10:15+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. وأشارت إلى أن هذه الأسباب، أدت إلى نقل أصحاب رؤوس الأموال بعض استثماراتهم إلى خارج السودان.وبحسب صحيفة " الانتباهة"، اليوم الخميس، قال أمين المال لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح جبورة، "توقف 5940 مصنعا عن العمل من جملة 7350 مصنعا بالبلاد؛ مما يشير إلى أن 1410 مصانع فقط عاملة".وأضاف، "المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز 20 بالمئة. عدد العمالة في تلك المصانع تقلص إلى 80 بالمئة. والرسوم والضرائب، التي تفرضها السلطات على قطاع الصناعة، تمثل 70 بالمئة من أسعار السلع".واعتبر جبورة، في تفسيره لتردي واقع القطاع الصناعي بالسودان، أن الدولة لا تمتلك المقومات، التي تحتاجها الصناعة الحديثة.وأشار إلى عدم وجود مناطق صناعية مخططة بطريقة جيدة؛ وتفتقر المناطق الصناعية الموجودة إلى البنية التحتية المحفزة للإنتاج، المتمثلة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي.ولفت جبورة إلى التحديات، التي يعانيها قطاع الصناعة، المتمثلة في ارتفاع تكاليف الضرائب والإنتاج، إلى جانب القرارات العشوائية التي تتخذها السلطات؛ ما اضطر بعض أصحاب رؤوس الأموال نقل استثماراتهم إلى خارج السودان، أو تجميدها إلى حين وضوح الرؤية داخل البلاد.

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