عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-توقف-نحو-6000-منشأة-صناعية-في-السودان-على-خلفية-ارتفاع-الضرائب-وتكاليف-الإنتاج-1067774367.html
إعلام: توقف نحو 6000 منشأة صناعية في السودان على خلفية ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج
إعلام: توقف نحو 6000 منشأة صناعية في السودان على خلفية ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج
ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن نحو 6000 منشأة صناعية بالبلاد توقفت عن العمل؛ على خلفية ارتفاع الضرائب وتكلفة الإنتاج، وعدم توفر البنية التحتية الملائمة للإنشاءات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:15+0000
2022-09-15T10:15+0000
أخبار العالم العربي
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/73/1044787333_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dad7f6355166c455195516be8d414365.jpg
الخرطوم- سبوتنيك. وأشارت إلى أن هذه الأسباب، أدت إلى نقل أصحاب رؤوس الأموال بعض استثماراتهم إلى خارج السودان.وبحسب صحيفة " الانتباهة"، اليوم الخميس، قال أمين المال لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح جبورة، "توقف 5940 مصنعا عن العمل من جملة 7350 مصنعا بالبلاد؛ مما يشير إلى أن 1410 مصانع فقط عاملة".وأضاف، "المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز 20 بالمئة. عدد العمالة في تلك المصانع تقلص إلى 80 بالمئة. والرسوم والضرائب، التي تفرضها السلطات على قطاع الصناعة، تمثل 70 بالمئة من أسعار السلع".واعتبر جبورة، في تفسيره لتردي واقع القطاع الصناعي بالسودان، أن الدولة لا تمتلك المقومات، التي تحتاجها الصناعة الحديثة.وأشار إلى عدم وجود مناطق صناعية مخططة بطريقة جيدة؛ وتفتقر المناطق الصناعية الموجودة إلى البنية التحتية المحفزة للإنتاج، المتمثلة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي.ولفت جبورة إلى التحديات، التي يعانيها قطاع الصناعة، المتمثلة في ارتفاع تكاليف الضرائب والإنتاج، إلى جانب القرارات العشوائية التي تتخذها السلطات؛ ما اضطر بعض أصحاب رؤوس الأموال نقل استثماراتهم إلى خارج السودان، أو تجميدها إلى حين وضوح الرؤية داخل البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20201014/بعد-احتجاجات-واضطرابات-السودان-تفرض-حظر-التجوال-في-مدينتي-بورتسودان-وسواكن-1046838728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104478/73/1044787333_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_5fd5f0e854933c6609a1d168eaf54dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

إعلام: توقف نحو 6000 منشأة صناعية في السودان على خلفية ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج

10:15 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Александр Гращенков / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Александр Гращенков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن نحو 6000 منشأة صناعية بالبلاد توقفت عن العمل؛ على خلفية ارتفاع الضرائب وتكلفة الإنتاج، وعدم توفر البنية التحتية الملائمة للإنشاءات الصناعية.
الخرطوم- سبوتنيك. وأشارت إلى أن هذه الأسباب، أدت إلى نقل أصحاب رؤوس الأموال بعض استثماراتهم إلى خارج السودان.
وبحسب صحيفة " الانتباهة"، اليوم الخميس، قال أمين المال لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح جبورة، "توقف 5940 مصنعا عن العمل من جملة 7350 مصنعا بالبلاد؛ مما يشير إلى أن 1410 مصانع فقط عاملة".
وأضاف، "المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز 20 بالمئة. عدد العمالة في تلك المصانع تقلص إلى 80 بالمئة. والرسوم والضرائب، التي تفرضها السلطات على قطاع الصناعة، تمثل 70 بالمئة من أسعار السلع".
واعتبر جبورة، في تفسيره لتردي واقع القطاع الصناعي بالسودان، أن الدولة لا تمتلك المقومات، التي تحتاجها الصناعة الحديثة.
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2020
بعد احتجاجات واضطرابات... السودان يفرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن
14 أكتوبر 2020, 14:55 GMT
وأشار إلى عدم وجود مناطق صناعية مخططة بطريقة جيدة؛ وتفتقر المناطق الصناعية الموجودة إلى البنية التحتية المحفزة للإنتاج، المتمثلة في الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ولفت جبورة إلى التحديات، التي يعانيها قطاع الصناعة، المتمثلة في ارتفاع تكاليف الضرائب والإنتاج، إلى جانب القرارات العشوائية التي تتخذها السلطات؛ ما اضطر بعض أصحاب رؤوس الأموال نقل استثماراتهم إلى خارج السودان، أو تجميدها إلى حين وضوح الرؤية داخل البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала