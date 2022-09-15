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https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-سامسونغ-قد-تعود-إلى-السوق-الروسية-بحلول-نهاية-العام--1067757533.html
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T04:26+0000
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شركة سامسونج
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية "رمادية" لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا.وفي مارس/ آذار، علقت "سامسونغ" عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.
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شركة سامسونج
شركة سامسونج

إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام

04:26 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 15.09.2022)
© AFP 2022 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية "رمادية" لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا.
وفي مارس/ آذار، علقت "سامسونغ" عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.
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