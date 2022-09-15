https://sputnikarabic.ae/20220915/إعلام-سامسونغ-قد-تعود-إلى-السوق-الروسية-بحلول-نهاية-العام--1067757533.html
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T04:26+0000
2022-09-15T04:26+0000
2022-09-15T05:08+0000
شركة سامسونج
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية "رمادية" لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا.وفي مارس/ آذار، علقت "سامسونغ" عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج
إعلام: "سامسونغ" قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام
04:26 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد تعود إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام، ومن المرجح استئناف الإمدادات والمبيعات في أكتوبر/تشرين الأول.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الصحيفة في إشارة إلى ممثل متجر على الإنترنت إن الشركة غير مهتمة الآن باستيراد معدات كورية جنوبية "رمادية" لأن التسليمات الرسمية قد تستأنف قريبا.
وفي مارس/ آذار، علقت "سامسونغ" عمليات التسليم إلى روسيا، مشيرة إلى الأحداث الجيوسياسية الحالية واستحالة الإمدادات.