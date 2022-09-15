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https://sputnikarabic.ae/20220915/إقامة-للمتقاعدين-الإمارات-تستحدث-نوعا-جديدا-من-الإقامات-يبدأ-العمل-به-أول-أكتوبر-المقبل--1067779288.html
إقامة للمتقاعدين.. الإمارات تستحدث نوعا جديدا من الإقامات يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل
إقامة للمتقاعدين.. الإمارات تستحدث نوعا جديدا من الإقامات يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل
أعلنت السلطات الإماراتية عن نوع جديد من الإقامات سيبدأ العمل به بداية من الـ3 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:55+0000
2022-09-15T10:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب، استحدثت تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد مدته خمس سنوات، يقبل التجديد وبدون الاحتياج إلى ضامن.وعن شروط الحصول على تلك الإقامة، وضعت اللائحة ثلاثة شروط أولها "ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن 15 عاماً، سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم 55 سنة ميلادية من عمره".واشترطت اللائحة أيضا أن يتوافر لدى طالب هذا النوع من الإقامات أحد شرطين، "أن يكون مالكاً عقاراً أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن مليون درهم، سواء كانت هذه القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة المختصة في الإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن مليون درهم داخل الدولة أو خارجها".كما اشترطت "ألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن 240 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف حساب بنكي آخر ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة".
https://sputnikarabic.ae/20220910/إقامة-جديدة-بالإمارات-تمكن-الأجانب-من-ممارسة-أعمالهم-بالخارج-1067569147.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إقامة للمتقاعدين.. الإمارات تستحدث نوعا جديدا من الإقامات يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل

10:55 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEمطار دبي الدولي، الإمارات
مطار دبي الدولي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت السلطات الإماراتية عن نوع جديد من الإقامات سيبدأ العمل به بداية من الـ3 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم فإن اللائحة التنفيذية لدخول وإقامة الأجانب، استحدثت تصريح إقامة للأجنبي المتقاعد مدته خمس سنوات، يقبل التجديد وبدون الاحتياج إلى ضامن.
مطار دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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وعن شروط الحصول على تلك الإقامة، وضعت اللائحة ثلاثة شروط أولها "ألا تقل مدة خدمة الأجنبي قبل إحالته للتقاعد عن 15 عاماً، سواء داخل الدولة أو خارجها، أو أن يكون قد أتم 55 سنة ميلادية من عمره".
واشترطت اللائحة أيضا أن يتوافر لدى طالب هذا النوع من الإقامات أحد شرطين، "أن يكون مالكاً عقاراً أو أكثر في الدولة، لا تقل قيمة عقاره أو مجموع قيمة عقاراته عن مليون درهم، سواء كانت هذه القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة المختصة في الإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية لا تقل قيمتها عن مليون درهم داخل الدولة أو خارجها".

واشترطت في الوديعة ضرورة "نقلها وإيداعها في أي مؤسسة مالية في الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإقامة، ويستثنى من ذلك حال قيامه بالاستثمار بقيمة الوديعة في الدولة".

كما اشترطت "ألا يقل الدخل السنوي الثابت للمتقاعد عن 240 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سواء كان مصدر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف حساب بنكي آخر ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة".
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