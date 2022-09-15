https://sputnikarabic.ae/20220915/إيران-تعلن-عن-استعدادها-للتعاون-في-مختلف-المجالات-مع-منظمة-شنغهاي-1067772207.html
إيران تعلن عن استعدادها للتعاون في مختلف المجالات مع منظمة شنغهاي
إيران تعلن عن استعدادها للتعاون في مختلف المجالات مع منظمة شنغهاي
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، عن استعداد طهران للتعاون مع المنظمة وأعضائها في مختلف المجالات. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:15+0000
2022-09-15T09:15+0000
2022-09-15T09:15+0000
روسيا
إيران
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في وقت سابق من اليوم الخميس، وقعت إيران مذكرة التزام لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق للبلاد لتصبح عضوا في المنظمة. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021 ، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة. وفي حديثه عن أمثلة على مجالات التعاون، أشار رئيسي إلى قدرات إيران في المجالات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية ومجالات العبور. يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يصل-إلى-سمرقند-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-1067759089.html
إيران
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روسيا, إيران
إيران تعلن عن استعدادها للتعاون في مختلف المجالات مع منظمة شنغهاي
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أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، عن استعداد طهران للتعاون مع المنظمة وأعضائها في مختلف المجالات.
في وقت سابق من اليوم الخميس، وقعت إيران مذكرة التزام لمنظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق للبلاد لتصبح عضوا في المنظمة. في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021 ، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة.
وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الإيراني في بيان إن "رئيسي أعلن استعداد بلادنا للتعاون مع الدول الأعضاء وكذلك مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات المحددة".
وفي حديثه عن أمثلة على مجالات التعاون، أشار رئيسي إلى قدرات إيران في المجالات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية ومجالات العبور.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.