https://sputnikarabic.ae/20220915/اجتماع-مقتضب-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي-في-سمرقند-تمهيدا-لآخر-موسع-1067797910.html
اجتماع مقتضب بين الرئيسين الروسي والتركي في سمرقند تمهيدا لآخر موسع
اجتماع مقتضب بين الرئيسين الروسي والتركي في سمرقند تمهيدا لآخر موسع
تحدث الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اليوم الخميس لفترة وجيزة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:59+0000
2022-09-15T15:59+0000
2022-09-15T16:18+0000
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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ويجري رئيسا البلدين غدا مفاوضات موسعة، ومن المتوقع أن يقوما بتقييم تنفيذ "اتفاقية الغذاء".وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي والتركي سيقيمان فعالية تنفيذ "صفقة الغذاء" في اجتماع يوم 16 سبتمبر/ أيلول.وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين وأردوغان اتفقا على مناقشة كيفية تنفيذ هذه الصفقة وكذلك تقييم فعالية تنفيذها في محادثات الغد".هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.بدأت أعمال القمة اليوم في سمرقند بأوزبكستان وتستمر ليومين، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.
https://sputnikarabic.ae/20220915/قمة-منظمة-شنغهاي-في-سمرقند-1067779495.html
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روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
اجتماع مقتضب بين الرئيسين الروسي والتركي في سمرقند تمهيدا لآخر موسع
15:59 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 16:18 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
تحدث الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اليوم الخميس لفترة وجيزة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
ويجري رئيسا البلدين غدا مفاوضات موسعة، ومن المتوقع أن يقوما بتقييم تنفيذ "اتفاقية الغذاء".
يذكر أن الرئيسين قد شاركا قادة الدول في مراسم "غرس الأشجار".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي والتركي سيقيمان فعالية تنفيذ "صفقة الغذاء" في اجتماع يوم 16 سبتمبر/ أيلول.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين وأردوغان اتفقا على مناقشة كيفية تنفيذ هذه الصفقة وكذلك تقييم فعالية تنفيذها في محادثات الغد".
هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
بدأت أعمال القمة
اليوم في سمرقند بأوزبكستان وتستمر ليومين، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.