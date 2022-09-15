عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-بالسودان-إلى-134-قتيلا-و120-مصابا-1067782025.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالسودان إلى 134 قتيلا و120 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالسودان إلى 134 قتيلا و120 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بالسودان، إلى 134 حالة وفاة، و120 مصاباً؛ فضلا عن تدمير نحو 55 ألف منزل بالكامل. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:07+0000
2022-09-15T11:07+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8ec919be1f632ae623497a14adce624.jpg
الخرطوم- سبوتنيك. وذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت، حتى الآن، بوفاة 134 شخصا وإصابة 120 آخرين، وتدمير كلي لـ 54551 منزلاً، وانهيار جزئي لـ 74059 منزلاً.وقال الدفاع المدني السوداني، إن "هذه الإحصائيات تراكمية، منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الخميس"، لافتا إلى أن أسباب حدوث الوفيات ترجع إلى الغرق وانهيار المنازل والصعق الكهربائي".وأضاف البيان أن "الجهود متواصلة لمتابعة مناسيب النيل، فضلا عن تعلية الجسور بمناطق الهشاشة وتصريف المياه".وكانت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" قالت إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في البلاد.وأفادت المنظمة، في بيان لها، بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي"، موضحة أن "المدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات وسط توقعات بتفاقم الأزمة.ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة، غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تأجيل-بدء-العام-الدراسي-في-السودان-بسبب-السيول-والأمطار-1067693798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_752bd48cfccc65b0d1c1e7a35c338ad7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالسودان إلى 134 قتيلا و120 مصابا

11:07 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة بالسودان، إلى 134 حالة وفاة، و120 مصاباً؛ فضلا عن تدمير نحو 55 ألف منزل بالكامل.
الخرطوم- سبوتنيك. وذكر المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت، حتى الآن، بوفاة 134 شخصا وإصابة 120 آخرين، وتدمير كلي لـ 54551 منزلاً، وانهيار جزئي لـ 74059 منزلاً.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
تأجيل بدء العام الدراسي في السودان بسبب السيول والأمطار
13 سبتمبر, 19:10 GMT
وقال الدفاع المدني السوداني، إن "هذه الإحصائيات تراكمية، منذ بداية موسم الخريف وحتى اليوم الخميس"، لافتا إلى أن أسباب حدوث الوفيات ترجع إلى الغرق وانهيار المنازل والصعق الكهربائي".
وأضاف البيان أن "الجهود متواصلة لمتابعة مناسيب النيل، فضلا عن تعلية الجسور بمناطق الهشاشة وتصريف المياه".

وكانت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" قالت إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في البلاد.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي"، موضحة أن "المدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".
وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات وسط توقعات بتفاقم الأزمة.
ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة، غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала