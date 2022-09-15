https://sputnikarabic.ae/20220915/ارتفاع-مستوى-الشراكة-بين-روسيا-وأوزبكستان-إلى-الاستراتيجية-الشاملة-1067796288.html
ارتفاع مستوى الشراكة بين روسيا وأوزبكستان إلى "الاستراتيجية الشاملة"
ارتفاع مستوى الشراكة بين روسيا وأوزبكستان إلى "الاستراتيجية الشاملة"
أعلنت روسيا وأوزبكستان في بيان مشترك ارتفاع مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:26+0000
2022-09-15T15:26+0000
2022-09-15T16:19+0000
روسيا
التعاون الاقتصادي
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وجاء في البيان المشترك: "روسيا وجمهورية أوزبكستان ... تعلنان ما يلي: قرر الطرفان إقامة شراكة استراتيجية شاملة بينهما، تشمل الارتقاء بالروابط المتنوعة والمتعددة الأوجه بين البلدين إلى مستوى أعلى وجديد نوعيا، بالإضافة إلى جعل هذه العلاقات تعاونا وثيقا وديناميكيا بشكل خاص في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف".هذا ووقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.وعقد الاجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار أوزبكستان الآن
روسيا, التعاون الاقتصادي, أخبار أوزبكستان الآن
ارتفاع مستوى الشراكة بين روسيا وأوزبكستان إلى "الاستراتيجية الشاملة"
15:26 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت روسيا وأوزبكستان في بيان مشترك ارتفاع مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وجاء في البيان المشترك: "روسيا وجمهورية أوزبكستان ... تعلنان ما يلي: قرر الطرفان إقامة شراكة استراتيجية شاملة بينهما، تشمل الارتقاء بالروابط المتنوعة والمتعددة الأوجه بين البلدين إلى مستوى أعلى وجديد نوعيا، بالإضافة إلى جعل هذه العلاقات تعاونا وثيقا وديناميكيا بشكل خاص في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف".
هذا ووقع رئيسا روسيا وأوزبكستان فلاديمير بوتين وشوكت ميرزيوييف إعلانا حول شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
وعقد الاجتماع
على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد يومي 15 و16 سبتمبر في سمرقند.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان بيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان أرمينيا كمبوديا نيبال تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.