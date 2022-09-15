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https://sputnikarabic.ae/20220915/الأردن-يعلق-على-المبادرة-الأمريكية-لإنشاء-صندوق-لمساعدة-الشعب-الأفغاني-1067800172.html
الأردن يعلق على المبادرة الأمريكية لإنشاء صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني
الأردن يعلق على المبادرة الأمريكية لإنشاء صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني
علقت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، على المبادرة الأمريكية التي تهدف لإنشاء صندوق تمويلي لمساعدة الشعب الأفغاني وتقليل معاناته. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T17:34+0000
2022-09-15T17:34+0000
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار الأردن
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، رحبت الوزارة بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية.وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني وتقليل معاناته.كما أكدت دعمها للجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.وذكرت الوكالة أن المبادرة تهدف لإنشاء صندوق تمويلي بالتنسيق مع شركاء دوليين، لصالح الشعب الأفغاني، للمساهمة في التقليل من آثار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها وتحسين الاستقرار الاقتصادي للشعب الأفغاني.
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار الأردن
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار الأردن

الأردن يعلق على المبادرة الأمريكية لإنشاء صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني

17:34 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicالحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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علقت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، على المبادرة الأمريكية التي تهدف لإنشاء صندوق تمويلي لمساعدة الشعب الأفغاني وتقليل معاناته.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، رحبت الوزارة بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية.
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وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني وتقليل معاناته.
كما أكدت دعمها للجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
وذكرت الوكالة أن المبادرة تهدف لإنشاء صندوق تمويلي بالتنسيق مع شركاء دوليين، لصالح الشعب الأفغاني، للمساهمة في التقليل من آثار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها وتحسين الاستقرار الاقتصادي للشعب الأفغاني.
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