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https://sputnikarabic.ae/20220915/الأمم-المتحدة-قلقة-من-تقارير-عن-تنفيذ-أنصار-الله-تهجيرا-قسريا-من-قرى-جنوب-الحديدة-1067804249.html
الأمم المتحدة "قلقة" من تقارير عن تنفيذ "أنصار الله" تهجيرا قسريا من قرى جنوب الحديدة
الأمم المتحدة "قلقة" من تقارير عن تنفيذ "أنصار الله" تهجيرا قسريا من قرى جنوب الحديدة
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من تقارير بشأن مصادرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أراضٍ تعود ملكيتها لمزارعين في محافظة الحديدة غرب اليمن. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T21:32+0000
2022-09-15T21:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في مقر المنظمة بنيويورك.وقال دوغاريك "تشعر الأمم المتحدة في اليمن بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة وتدمير الأراضي والمزارع التي يسيطر عليها المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة".وأضاف "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين واحتجاز وتهجير قسري بين سكان هذه القرى مقلقة للغاية، ونحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير المقلقة".وحث المتحدث الأممي، الحوثيين على "التصرف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات عسكرية وأمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" سيطرت على مساحات زراعية في قرى القعابل والمعاريف والمشايخ والخضارية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، دون إبداء أسباب ذلك.ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20220915/زعيم-أنصار-الله-يتهم-التحالف-العربي-بمحاولة-اغتيال-قيادات-من-جماعته-1067803591.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة "قلقة" من تقارير عن تنفيذ "أنصار الله" تهجيرا قسريا من قرى جنوب الحديدة

21:32 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من تقارير بشأن مصادرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أراضٍ تعود ملكيتها لمزارعين في محافظة الحديدة غرب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في مقر المنظمة بنيويورك.
وقال دوغاريك "تشعر الأمم المتحدة في اليمن بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة وتدمير الأراضي والمزارع التي يسيطر عليها المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
زعيم "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بمحاولة اغتيال قيادات من جماعته
20:47 GMT
وأضاف "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين واحتجاز وتهجير قسري بين سكان هذه القرى مقلقة للغاية، ونحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير المقلقة".

وحث المتحدث الأممي، الحوثيين على "التصرف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات عسكرية وأمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" سيطرت على مساحات زراعية في قرى القعابل والمعاريف والمشايخ والخضارية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، دون إبداء أسباب ذلك.
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
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