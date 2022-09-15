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الإذاعة الإسرائيلية: إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار واستنفار في الجيش
https://sputnikarabic.ae/20220915/الإذاعة-الإسرائيلية-إصابة-مستوطن-بجروح-في-عميلة-إطلاق-نار-واستنفار-للجيش-1067802052.html
الإذاعة الإسرائيلية: إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار واستنفار في الجيش
الإذاعة الإسرائيلية: إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار واستنفار في الجيش
أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار، مشيرة إلى استنفار في قوات الجيش الإسرائيلي للبحث عن مطلق النيران. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:06+0000
2022-09-15T19:25+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن شابا أصيب داخل مدرسة دينية في مستوطنة كرمئيل بالخليل إثر إطلاق نار.وأضافت أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاما وأصيب في اليد والصدر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته متوسطة.وذكرت أن المنفذ أطلق النار أيضا على سيارة ولكن دون وقوع إصابات.وأوضحت أن المشتبه به فر من مكان إطلاق النار.وأشارت إلى أنه تم غلق مستوطنة كرمئيل من جميع الجهات، وتقوم القوات الأمنية بتمشيط المكان للبحث عن الفاعل.
https://sputnikarabic.ae/20220914/مقتل-ضابط-إسرائيلي-وفلسطينيين-اثنين-في-اشتباك-مسلح-شمال-الضفة-الغربية-1067701362.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الإذاعة الإسرائيلية: إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار واستنفار في الجيش

19:06 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 19:25 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن بجروح في عميلة إطلاق نار، مشيرة إلى استنفار في قوات الجيش الإسرائيلي للبحث عن مطلق النيران.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن شابا أصيب داخل مدرسة دينية في مستوطنة كرمئيل بالخليل إثر إطلاق نار.
وأضافت أن الشاب يبلغ من العمر 20 عاما وأصيب في اليد والصدر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته متوسطة.
وذكرت أن المنفذ أطلق النار أيضا على سيارة ولكن دون وقوع إصابات.
وأوضحت أن المشتبه به فر من مكان إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه تم غلق مستوطنة كرمئيل من جميع الجهات، وتقوم القوات الأمنية بتمشيط المكان للبحث عن الفاعل.
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