https://sputnikarabic.ae/20220915/الإمارات-رفع-سن-أبناء-الوافدين-المقرر-منحهم-الإقامة-إلى-25-عاماً-بدلا-من-18-1067793511.html

الإمارات.. رفع سن أبناء الوافدين المقرر منحهم الإقامة إلى 25 عاماً بدلا من 18

الإمارات.. رفع سن أبناء الوافدين المقرر منحهم الإقامة إلى 25 عاماً بدلا من 18

كشفت السلطات الإماراتية عن رفع السن الخاص بأبناء الوافدين، المقرر منحهم الإقامة إلى 25 عاما بدلا من 18. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T14:37+0000

2022-09-15T14:37+0000

2022-09-15T14:37+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب والتي سيتم تطبيقها بداية من الـ3 من اكتوبر المقبل، قدمت العديد من المزايا لأفراد الأسرة.ودللت على ذلك بأنها تسمح بـ "رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط".ولفتت إلى أن اللائحة قدمت "خيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة، وقابلة للتمديد، وتصل إلى عام، ومن دون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عن عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات، والتنعم بحياة آمنة ومستقرّة".

https://sputnikarabic.ae/20220915/إقامة-للمتقاعدين-الإمارات-تستحدث-نوعا-جديدا-من-الإقامات-يبدأ-العمل-به-أول-أكتوبر-المقبل--1067779288.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم