عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/البرلمان-الليبي-يوافق-على-تعيين-عبد-الله-أبوزيريرة-رئيسا-للمحكمة-العليا-1067792952.html
البرلمان الليبي يوافق على تعيين عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا
البرلمان الليبي يوافق على تعيين عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا
وافق مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم الخميس، على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة والجمعية... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:26+0000
2022-09-15T14:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا".وأضاف بلحيق أن "ذلك جاء بعد أن تم تزكية أبوزيريرة من مجلس الدولة الاستشاري والجمعية العمومية للمحكمة".والمستشار عبد الله أبوزيريرة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن "يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب"، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
https://sputnikarabic.ae/20220909/ما-إمكانية-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-مسؤولون-يجيبون-1067533336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

البرلمان الليبي يوافق على تعيين عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا

14:26 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وافق مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، اليوم الخميس، على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة والجمعية العمومية للمحكمة، وذلك خلفا للمستشار محمد الحافي.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعيين المستشار عبد الله أبوزيريرة رئيسا للمحكمة العليا".
وأضاف بلحيق أن "ذلك جاء بعد أن تم تزكية أبوزيريرة من مجلس الدولة الاستشاري والجمعية العمومية للمحكمة".

والمستشار عبد الله أبوزيريرة، الذي تم التوافق عليه رئيسا للمحكمة العليا هو عضو دائرة بالمحكمة العليا وعمل في وقت سابق رئيسا لمركز الخبرة القضائية.
الاجتماع الثاني لحكومة باشاغا في مدينة درنة شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
ما إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا... مسؤولون يجيبون
9 سبتمبر, 17:21 GMT
ومؤخراً، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق وينص على أن "يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب"، وذلك في ظل رفض رئيس المحكمة العليا محمد الحافي في طرابلس قرار مجلس النواب.

يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية منذ فترة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.

وتعد المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع منذ تأسيسها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала