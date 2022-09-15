https://sputnikarabic.ae/20220915/البنتاغون-يعلن-عن-استعداده-لاستخدام-الأسلحة-النووية-لحماية-اليابان-1067757618.html
البنتاغون يعلن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان
البنتاغون يعلن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة أن الولايات المتحدة تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة، باستخدام... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T04:38+0000
2022-09-15T04:38+0000
2022-09-15T05:07+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال البيان: "شدد أوستن على استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان" بالترسانة الكاملة من (أسلحتنا) التقليدية وقدراتنا النووية".وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان، ووصفها بأنها "عدوانية" و"استفزازية"، وكذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا.وقال أوستن: "ردنا، مع اليابان وحلفاء وشركاء آخرين، يظل مسؤولاً وواثقًا وحازمًا".كما أعلن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، واصفا تحالف البلدين بأنه "حجر الأساس" في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
البنتاغون يعلن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان
04:38 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 05:07 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حمادة أن الولايات المتحدة تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة، باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية.
وقال البيان: "شدد أوستن على استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان
" بالترسانة الكاملة من (أسلحتنا) التقليدية وقدراتنا النووية".
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان، ووصفها بأنها "عدوانية" و"استفزازية"، وكذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا.
وقال أوستن: "ردنا، مع اليابان وحلفاء وشركاء آخرين، يظل مسؤولاً وواثقًا وحازمًا".
كما أعلن رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، واصفا تحالف البلدين بأنه "حجر الأساس" في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.