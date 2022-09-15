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https://sputnikarabic.ae/20220915/الجهاد-الإسلامي-مضي-حماس-في-علاقتها-مع-سوريا-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1067776722.html
"الجهاد الإسلامي": مضي "حماس" في علاقتها مع سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح
"الجهاد الإسلامي": مضي "حماس" في علاقتها مع سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح
وصف القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر حبيب، اليوم الخميس، تأكيد حركة حماس مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:38+0000
2022-09-15T10:38+0000
إسرائيل
الجهاد الإسلامي
حركة حماس
العالم العربي
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ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الخميس، عن خضر حبيب أن خطوة حركة حماس تأتي في الاتجاه الصحيح، وأنها ستعزز محور المقاومة في مواجهة إسرائيل.وشدد المسؤول في حركة الجهاد على أن القطيعة لا تخدم حماس أو سوريا، ولا حتى القضية الفلسطينية، مضيفا أن "سوريا رقم هام وعامل مهم في الصراع مع العدو الصهيوني ومواقفها مبدئية وثابتة ونحن كشعب فلسطيني، مثل هذه المواقف تخدم قضيتنا وشعبنا وأمتنا العربية في مواجهة التطبيع العربي".وأشار خضر حبيب إلى أهمية وجود علاقات متميزة مع جميع مكونات محور المقاومة، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق، منوها إلى "أنه كلما زاد محور المقاومة تماسكا وانسجاما كلما أثّر ذلك سلبا على الاحتلال الإسرائيلي ووجوده". وأوضح القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أن هناك ضرورة لوجود خطة ومشروع يتبناه محور المقاومة بشأن إنجاز القضايا القومية والقضية المركزية وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد أن تكون العلاقات مبنية على تفاهم ومشروع متوافق عليه.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، ضمن قرارها استئناف العلاقة معها.
https://sputnikarabic.ae/20220915/حماس-تعلق-على-العدوان-الإسرائيلي-المتكرر-على-سوريا-وتؤكد-وقوفها-إلى-جانبها-في-مواجهته-1067772920.html
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إسرائيل, الجهاد الإسلامي, حركة حماس, العالم العربي
إسرائيل, الجهاد الإسلامي, حركة حماس, العالم العربي

"الجهاد الإسلامي": مضي "حماس" في علاقتها مع سوريا خطوة في الاتجاه الصحيح

10:38 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damourحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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وصف القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر حبيب، اليوم الخميس، تأكيد حركة حماس مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الخميس، عن خضر حبيب أن خطوة حركة حماس تأتي في الاتجاه الصحيح، وأنها ستعزز محور المقاومة في مواجهة إسرائيل.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
"حماس" تعلق على "العدوان الإسرائيلي" المتكرر على سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهته
09:34 GMT
وشدد المسؤول في حركة الجهاد على أن القطيعة لا تخدم حماس أو سوريا، ولا حتى القضية الفلسطينية، مضيفا أن "سوريا رقم هام وعامل مهم في الصراع مع العدو الصهيوني ومواقفها مبدئية وثابتة ونحن كشعب فلسطيني، مثل هذه المواقف تخدم قضيتنا وشعبنا وأمتنا العربية في مواجهة التطبيع العربي".
وأشار خضر حبيب إلى أهمية وجود علاقات متميزة مع جميع مكونات محور المقاومة، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق، منوها إلى "أنه كلما زاد محور المقاومة تماسكا وانسجاما كلما أثّر ذلك سلبا على الاحتلال الإسرائيلي ووجوده".
وأوضح القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، أن هناك ضرورة لوجود خطة ومشروع يتبناه محور المقاومة بشأن إنجاز القضايا القومية والقضية المركزية وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد أن تكون العلاقات مبنية على تفاهم ومشروع متوافق عليه.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، ضمن قرارها استئناف العلاقة معها.
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