https://sputnikarabic.ae/20220915/الخارجية-الإيرانية-طهران-لا-تنتظر-عودة-أمريكا-إلى-التزاماتها-في-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1067761480.html

الخارجية الإيرانية: طهران لا تنتظر عودة أمريكا إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة

الخارجية الإيرانية: طهران لا تنتظر عودة أمريكا إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن "طهران لا تنتظر عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة". 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T07:43+0000

2022-09-15T07:43+0000

2022-09-15T07:43+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقالت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "جمهورية إيران الإسلامية تتصرف بشكل ديناميكي وذكاء وتوازن في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياستها الخارجية وتوسيع علاقاتها الخارجية، وعلى الرغم من التمسك بمفاوضات رفع العقوبات، فإنها لا تنتظر خطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الخطة".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طالب "إيران بالتعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية"، مؤكدا "وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي".وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي، أن "الوكالة ما زالت تتوقع من إيران إتمام عملية التحقق بشأن أنشطتها النووية"، مشيرا إلى "وجود نقص بالمعلومات التي تحتاجها الوكالة بشأن أنشطة إيران النووية".وقال: "إن فجوة المعلومات لا زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالباً طهران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه "لا أساس لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول وجود فجوة معلومات في برنامجنا النووي".وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "مزاعم مدير الوكالة الدولية للطاقة عن فجوة في مراقبة البرنامج النووي لا أساس قانونياً لها"، لافتا إلى أن "خفض الالتزامات شمل فقط تعهدات إيران في الاتفاق النووي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني