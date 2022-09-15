https://sputnikarabic.ae/20220915/الخارجية-الروسية-إجراءات-التصفية-التي-تنفذها-كييف-مقلقة-1067776010.html
الخارجية الروسية: إجراءات التصفية التي تنفذها كييف مقلقة
الخارجية الروسية: إجراءات التصفية التي تنفذها كييف مقلقة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "إجراءات التصفية" التي نفذتها أوكرانيا في الأراضي التي انسحبت منها قوات التحالف تعني مقتل مدنيين... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:31+0000
2022-09-15T10:31+0000
2022-09-15T10:31+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت في إيجاز صحفي، اليوم الخميس: "من المثير للقلق بشكل خاص التقارير العديدة عن إجراءات التصفية التي نفذتها الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة للنازيين الجدد في أوكرانيا في الأراضي التي انسحبت منها وحدات قوات التحالف... من الصعب تخيل ما تفعل الأن القوات المسلحة الأوكرانية بهم".وأضافت: "يخضع آلاف الأشخاص من المدنيين المسالمين لهذه التصفية".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: إجراءات التصفية التي تنفذها كييف مقلقة
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "إجراءات التصفية" التي نفذتها أوكرانيا في الأراضي التي انسحبت منها قوات التحالف تعني مقتل مدنيين وتسبب قلقا خاصا.
وقالت في إيجاز صحفي، اليوم الخميس: "من المثير للقلق بشكل خاص التقارير العديدة عن إجراءات التصفية التي نفذتها الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة للنازيين الجدد في أوكرانيا في الأراضي التي انسحبت منها وحدات قوات التحالف... من الصعب تخيل ما تفعل الأن القوات المسلحة الأوكرانية بهم".
وشددت على "أننا، قبل كل شيء، نتحدث عن قتل المدنيين"، ووصفت ما يحدث بأنه "خروج مطلق عن القانون ولا يتناسب مع أي قاعدة من قواعد القانون الدولي".
وأضافت: "يخضع آلاف الأشخاص من المدنيين المسالمين لهذه التصفية".