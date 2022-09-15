https://sputnikarabic.ae/20220915/الدفاع-الأذربيجانية-مقتل-71-جنديا-خلال-الاشتباكات-الحدودية-مع-أرمينيا-1067791851.html
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن التصعيد على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسبب في مقتل 71 جنديا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:03+0000
2022-09-15T14:03+0000
2022-09-15T14:03+0000
العالم
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باكو - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، الذي قالت فيه إنها نشرت قائمة محدثة بأسماء القتلى نتيجة التصعيد على الحدود مع أرمينيا.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.ووجهت روسيا دعوة إلى الدولتين حثتهما على ضبط النفس وتجنب التصعيد ومراعاة نظام وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، عقب الحرب التي اندلعت بين الدولتين في إقليم ناغورني "قره باغ" في نوفمبر، تشرين الثاني 2020، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.وعقب ذلك تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، وشمل ذلك ممر "لاتشين"، الذي يصل ناغورني "قره باغ" بأرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220915/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-الوضع-حول-أرمينيا-وأذربيجان-1067756943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
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أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن التصعيد على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسبب في مقتل 71 جنديا.
باكو - سبوتنيك
. جاء ذلك في بيان الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، الذي قالت فيه إنها نشرت قائمة محدثة بأسماء القتلى نتيجة التصعيد على الحدود مع أرمينيا.
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
ووجهت روسيا دعوة إلى الدولتين حثتهما على ضبط النفس وتجنب التصعيد ومراعاة نظام وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، عقب الحرب التي اندلعت بين الدولتين في إقليم ناغورني "قره باغ" في نوفمبر، تشرين الثاني 2020، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
وعقب ذلك تم نشر قوات حفظ سلام
روسية في الإقليم، وشمل ذلك ممر "لاتشين"، الذي يصل ناغورني "قره باغ" بأرمينيا.