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https://sputnikarabic.ae/20220915/الدفاع-الأذربيجانية-مقتل-71-جنديا-خلال-الاشتباكات-الحدودية-مع-أرمينيا-1067791851.html
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن التصعيد على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسبب في مقتل 71 جنديا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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باكو - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، الذي قالت فيه إنها نشرت قائمة محدثة بأسماء القتلى نتيجة التصعيد على الحدود مع أرمينيا.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.ووجهت روسيا دعوة إلى الدولتين حثتهما على ضبط النفس وتجنب التصعيد ومراعاة نظام وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، عقب الحرب التي اندلعت بين الدولتين في إقليم ناغورني "قره باغ" في نوفمبر، تشرين الثاني 2020، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.وعقب ذلك تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، وشمل ذلك ممر "لاتشين"، الذي يصل ناغورني "قره باغ" بأرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220915/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-الوضع-حول-أرمينيا-وأذربيجان-1067756943.html
https://sputnikarabic.ae/20220915/المعارضة-الأرمنية-تحاول-عزل-رئيس-الحكومة-نيكول-باشينيان-1067757100.html
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العالم
العالم

الدفاع الأذربيجانية: مقتل 71 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا

14:03 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أن التصعيد على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تسبب في مقتل 71 جنديا.
باكو - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، الذي قالت فيه إنها نشرت قائمة محدثة بأسماء القتلى نتيجة التصعيد على الحدود مع أرمينيا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في أرمينيا وأذربيجان
00:41 GMT
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
ووجهت روسيا دعوة إلى الدولتين حثتهما على ضبط النفس وتجنب التصعيد ومراعاة نظام وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، عقب الحرب التي اندلعت بين الدولتين في إقليم ناغورني "قره باغ" في نوفمبر، تشرين الثاني 2020، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
المعارضة الأرمينية تحاول عزل رئيس الحكومة نيكول باشينيان
02:46 GMT
وعقب ذلك تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، وشمل ذلك ممر "لاتشين"، الذي يصل ناغورني "قره باغ" بأرمينيا.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟
من الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
من الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟
© Sputnik / Mohamed Hassan
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