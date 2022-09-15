https://sputnikarabic.ae/20220915/الدفاع-الروسية-تحييد-500-عنصر-من-القوات-الأوكرانية-وتدمير-عشرات-الآليات-الثقيلة-1067783268.html
الدفاع الروسية: تحييد 500 عنصر من القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات الثقيلة
الدفاع الروسية: تحييد 500 عنصر من القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات الثقيلة
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن أوكرانيا خسرت في منطقتي نيكولايبف وخيرسون تحت ضربات القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 500 جندي بين قتيل وجريح. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:40+0000
2022-09-15T11:40+0000
2022-09-15T11:40+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضافت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات النارية المكثفة، تكبد اللواءان 24 و 28 الآليان التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر في بلدتي كراسنوي زناميا ونوفوغريغوروفكا في منطقة نيكولاييف، وكذلك لواء النقل الجوي 46 في مناطق بلدتي سوخوي ستافوك وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون بلغت 500 قتيل وجريح وأكثر من 40 وحدة من الآليات العسكرية".تحدث البيان عن أن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت سبعة مواقع قيادة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى 42 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات في 116 مقاطعة.كما نفذ إن الطيران الروسي ضربات بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركوف عند نقاط انتشار القوات الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا.بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه في منطقة مدينة سبورنو في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الإجراءات غير الناجحة للواء الهجوم الجبلي العاشر للقوات الأوكرانية، قضت القوات الروسية على أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا، وثماني عربات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.ودمر الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية في جمهورية دونيستك الشعبية ومنطقة خاركوف خلال اليوم الماضي.وأوضح بيان الوزارة: "دمرت خمسة مستودعات مخصصة لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخائرها في مناطق بلدات بريكولوتنوي وإيزيوم في منطقة خاركوف وكراسنوي وسفيرسك ونوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر البيان أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار أوكرانية وصاروخين باليستيين من طراز "توشكا أو"، واعترض 30 قذيفة من نوع "ألدير" و"هيمارس" في مناطق محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وخيرسون وترودوفوي في منطقة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20220914/الدفاع-الروسية-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-في-منطقة-بلدة-كوبيانسك-وبالكلايا-في-منطقة-خاركوف-1067709830.html
https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الروسية-تحبط-هجمات-إرهابية-أعدها-الجيش-الأوكراني-في-منطقة-خيرسون-1067605011.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تحييد 500 عنصر من القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات الثقيلة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن أوكرانيا خسرت في منطقتي نيكولايبف وخيرسون تحت ضربات القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 500 جندي بين قتيل وجريح.
وأضافت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات النارية المكثفة، تكبد اللواءان 24 و 28 الآليان التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر في بلدتي كراسنوي زناميا ونوفوغريغوروفكا في منطقة نيكولاييف، وكذلك لواء النقل الجوي 46 في مناطق بلدتي سوخوي ستافوك وبيلوغوركا في مقاطعة خيرسون بلغت 500 قتيل وجريح وأكثر من 40 وحدة من الآليات العسكرية".
تحدث البيان عن أن الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أصابت سبعة مواقع قيادة أوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون ونيكولاييف، بالإضافة إلى 42 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات في 116 مقاطعة.
"أصابت الضربات التي شنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية سبعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دوبروبولي، وأرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكاميشيفاخ في مقاطعة زابوروجيه، وأولغينو في خيرسون، ومنطقة كالينوفكا وموراكوفكا ونوفوروسيسك في مقاطعة نيكولاييف، بالإضافة إلى 42 وحدة مدفعية وقوة بشرية ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 116 مقاطعة".
كما نفذ إن الطيران الروسي ضربات بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركوف عند نقاط انتشار القوات الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا.
"في مقاطعة خاركوف، في منطقة أودنوروبوفكا ومدينة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 30 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية و 10 آليات عكسرية من خلال الضربات الجوية عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في لواء الدفاع الاقليمي 116 ومفرزة القوات الخاصة اوميغا".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه في منطقة مدينة سبورنو في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الإجراءات غير الناجحة للواء الهجوم الجبلي العاشر للقوات الأوكرانية، قضت القوات الروسية على أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا، وثماني عربات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.
ودمر الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية خمسة مستودعات ذخيرة أوكرانية في جمهورية دونيستك الشعبية ومنطقة خاركوف خلال اليوم الماضي.
وأوضح بيان الوزارة: "دمرت خمسة مستودعات مخصصة لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخائرها في مناطق بلدات بريكولوتنوي وإيزيوم في منطقة خاركوف وكراسنوي وسفيرسك ونوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر البيان
أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار أوكرانية وصاروخين باليستيين من طراز "توشكا أو"، واعترض 30 قذيفة من نوع "ألدير" و"هيمارس" في مناطق محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وخيرسون وترودوفوي في منطقة زابوروجيه.