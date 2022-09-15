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https://sputnikarabic.ae/20220915/الرئاسة-الأوكرانية-إصابة-زيلينسكي-في-حادث-سير-في-كييف--1067757237.html
الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير في كييف
الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير في كييف
تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، "بدون إصابات خطيرة". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T01:02+0000
2022-09-15T01:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم زيلينسكي، "اصطدمت سيارة بسيارة رئيس أوكرانيا والمركبات المرافقة له".وقال المتحدث إن المسعفين المرافقين لزيلينسكي قدموا مساعدات طارئة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.وأضاف البيان: "تم فحص الرئيس من قبل طبيب، ولم يتم العثور على إصابات خطيرة"، لافتا إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير في كييف

01:02 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 01:06 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Стрингер
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تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، "بدون إصابات خطيرة".
ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم زيلينسكي، "اصطدمت سيارة بسيارة رئيس أوكرانيا والمركبات المرافقة له".
وقال المتحدث إن المسعفين المرافقين لزيلينسكي قدموا مساعدات طارئة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.
وأضاف البيان: "تم فحص الرئيس من قبل طبيب، ولم يتم العثور على إصابات خطيرة"، لافتا إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث.
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