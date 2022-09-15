https://sputnikarabic.ae/20220915/السعودية-تسمح-بعودة-العمل-تحت-أشعة-الشمس-الحمراء-1067764924.html
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعودة العمل تحت أشعة الشمس بعد إنهاء قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء، والذي بدأ تطبيقه في 15... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:44+0000
2022-09-15T08:44+0000
2022-09-15T08:44+0000
السعودية
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "المواطن" أن القرار الذي تم إنهاؤه كان قد استوجب منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.وأكدت الوزارة على أصحاب العمل بأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
السعودية
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السعودية, العالم العربي
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
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سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعودة العمل تحت أشعة الشمس بعد إنهاء قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء، والذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو/حزيران الماضي.
ونقلت صحيفة
"المواطن" أن القرار الذي تم إنهاؤه كان قد استوجب منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت الوزارة على أصحاب العمل بأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.