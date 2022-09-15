عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/السعودية-تسمح-بعودة-العمل-تحت-أشعة-الشمس-الحمراء-1067764924.html
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء
سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعودة العمل تحت أشعة الشمس بعد إنهاء قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء، والذي بدأ تطبيقه في 15... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:44+0000
2022-09-15T08:44+0000
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826089_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fb9c4fc861327afbaa5216fb3ae3d983.jpg
ونقلت صحيفة "المواطن" أن القرار الذي تم إنهاؤه كان قد استوجب منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.وأكدت الوزارة على أصحاب العمل بأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049826089_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0ccd4feecd379d18c3aab6acfdec4d2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

السعودية تسمح بعودة العمل تحت أشعة الشمس الحمراء

08:44 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabiإعداد الإبل للمسابقة في مدينة الطائف السعودية
إعداد الإبل للمسابقة في مدينة الطائف السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabi
تابعنا عبرTelegram
سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعودة العمل تحت أشعة الشمس بعد إنهاء قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء، والذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو/حزيران الماضي.
ونقلت صحيفة "المواطن" أن القرار الذي تم إنهاؤه كان قد استوجب منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت الوزارة على أصحاب العمل بأهمية تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала