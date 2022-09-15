https://sputnikarabic.ae/20220915/السلطات-العراقية-تعلن-إعادة-فتح-الطرق-المغلقة-في-العاصمة-بغداد-1067798403.html
السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد
السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد
أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية منها. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:23+0000
2022-09-15T16:23+0000
2022-09-15T16:23+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، ونشره موقع السومرية العراقي، قالت إن قائد عمليات بغداد أمر بإعادة فتح جميع شوارع العاصمة.وقال البيان: "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية".وأوضحت أن "الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية"، مؤكدة أن "الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى المنطقة الخضراء، واقتحم على إثرها المتظاهرون بعض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.وناشد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المتظاهرين العودة وترك أماكنهم، وعلى إثرها هدأت حدة التظاهر.
https://sputnikarabic.ae/20220619/رئيس-الوزراء-العراقي-يحث-على-التعامل-السلمي-مع-المظاهرات-المطلبية-1063865423.html
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أخبار العراق اليوم
السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد
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أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية منها.
ووفقا لبيان أصدرته
خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، ونشره موقع السومرية العراقي، قالت إن قائد عمليات بغداد أمر بإعادة فتح جميع شوارع العاصمة.
وقال البيان: "تنفيذا لتوجيهات
قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية".
وأوضحت أن "الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية"، مؤكدة أن "الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".
وكانت تلك المناطق قد أغلقت مؤخرا بسبب "متطلبات سير الزائرين والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة".
يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى المنطقة الخضراء، واقتحم على إثرها المتظاهرون بعض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.
وناشد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المتظاهرين العودة
وترك أماكنهم، وعلى إثرها هدأت حدة التظاهر.