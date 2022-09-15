عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/السلطات-العراقية-تعلن-إعادة-فتح-الطرق-المغلقة-في-العاصمة-بغداد-1067798403.html
السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد
السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد
أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية منها. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:23+0000
2022-09-15T16:23+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/38/1044113846_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_98421e2654bee1071e77f845a5ca0008.jpg
ووفقا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، ونشره موقع السومرية العراقي، قالت إن قائد عمليات بغداد أمر بإعادة فتح جميع شوارع العاصمة.وقال البيان: "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية".وأوضحت أن "الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية"، مؤكدة أن "الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى المنطقة الخضراء، واقتحم على إثرها المتظاهرون بعض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.وناشد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المتظاهرين العودة وترك أماكنهم، وعلى إثرها هدأت حدة التظاهر.
https://sputnikarabic.ae/20220619/رئيس-الوزراء-العراقي-يحث-على-التعامل-السلمي-مع-المظاهرات-المطلبية-1063865423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/38/1044113846_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_511748c84a09c9948fc609efe8a1e15a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

السلطات العراقية تعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

16:23 GMT 15.09.2022
© Sputnikمظاهرات العراق
مظاهرات العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة العراقية بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية منها.
ووفقا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، ونشره موقع السومرية العراقي، قالت إن قائد عمليات بغداد أمر بإعادة فتح جميع شوارع العاصمة.
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
رئيس الوزراء العراقي يحث على التعامل السلمي مع "المظاهرات المطلبية"
19 يونيو, 14:43 GMT
وقال البيان: "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية".
وأوضحت أن "الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية"، مؤكدة أن "الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين".

وكانت تلك المناطق قد أغلقت مؤخرا بسبب "متطلبات سير الزائرين والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة".

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى المنطقة الخضراء، واقتحم على إثرها المتظاهرون بعض مؤسسات الدولة، مثل البرلمان.
وناشد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المتظاهرين العودة وترك أماكنهم، وعلى إثرها هدأت حدة التظاهر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала