https://sputnikarabic.ae/20220915/السودان-يحذر-مستوى-المياه-في-نهر-الدندر-تجاوز-مستوى-الفيضان-1067802323.html
السودان يحذر: مستوى المياه في نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان
السودان يحذر: مستوى المياه في نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان
حذرت السلطات السودانية، اليوم الخميس، من أن نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان بالفعل، مسجلا ارتفاع 14.86 متر (مستوى الفيضان يبلغ 13.50 متر)، وذلك بسبب منسوب... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:20+0000
2022-09-15T19:20+0000
2022-09-15T19:20+0000
أخبار السودان اليوم
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ودعت لجنة الفيضان في بيانها، المواطنين على نهر الدندر، إلى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، حسبما نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية.ذكر البيان أن منسوب نهر النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية وصل إلى 560 مليون متر مكعب اليوم، ما يزيد على منسوب العام الماضي ب نحو14 مليون متر مكعب.في الوقت نفسه، بلغ منسوب نهر عطبرة 209 ملايين متر مكعب في اليوم، ما يزيد بمقدار 15 مليون متر مكعب على منسوب العام الماضي، وسجل النيل الأبيص (ملكال) معدل إيراد يبلغ 180 مليون متر مكعب يوميا.يشهد السودان سنويا، بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول، تدفقات غزيرة من مياه الأمطار، غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.خلال هذا الموسم، وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات. وسجلت البلاد 134 حالة وفاة، و120 مصابا، فضلا عن تدمير نحو 55 ألف منزل بالكامل.وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في البلاد.وأفادت المنظمة، في بيان لها بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي. لمدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220913/تأجيل-بدء-العام-الدراسي-في-السودان-بسبب-السيول-والأمطار-1067693798.html
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أخبار السودان اليوم
السودان يحذر: مستوى المياه في نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان
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حذرت السلطات السودانية، اليوم الخميس، من أن نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان بالفعل، مسجلا ارتفاع 14.86 متر (مستوى الفيضان يبلغ 13.50 متر)، وذلك بسبب منسوب المياه المرتفع في بحيرة خزان الروصيرص.
ودعت لجنة الفيضان في بيانها، المواطنين على نهر الدندر، إلى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، حسبما نقلت صحيفة
"الانتباهة" السودانية.
ذكر البيان أن منسوب نهر النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية وصل إلى 560 مليون متر مكعب اليوم، ما يزيد على منسوب العام الماضي ب نحو14 مليون متر مكعب.
في الوقت نفسه، بلغ منسوب نهر عطبرة 209 ملايين متر مكعب في اليوم، ما يزيد بمقدار 15 مليون متر مكعب على منسوب العام الماضي، وسجل النيل الأبيص (ملكال) معدل إيراد يبلغ 180 مليون متر مكعب يوميا.
يشهد السودان سنويا، بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول، تدفقات غزيرة من مياه الأمطار، غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
خلال هذا الموسم، وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات. وسجلت البلاد 134 حالة وفاة
، و120 مصابا، فضلا عن تدمير نحو 55 ألف منزل بالكامل.
وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في البلاد.
وأفادت المنظمة، في بيان لها بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار
ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي. لمدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".