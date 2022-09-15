https://sputnikarabic.ae/20220915/الصين-تضيء-الشوارع-بطريقة-مبتكرة-لتوفير-الكهرباء-صور-1067759437.html
الصين تضيء الشوارع بطريقة مبتكرة لتوفير الكهرباء... صور
الصين تضيء الشوارع بطريقة مبتكرة لتوفير الكهرباء... صور
تعمل الصين منذ سنوات على توسيع اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة لتوفير احتياجات مواطنيها ومصانعها بما يواكب نشاطها الاقتصادي المتنامي. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:43+0000
2022-09-15T06:43+0000
2022-09-15T06:43+0000
منوعات
الصين
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ففي ذات الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء محطات طاقة شمسية عملاقة ومزارع رياح وسدود مائية لتوليد الكهرباء، يبتكر الصينيون طرقا جديدة لتوفير الطاقة في مجالات مختلفة منها إنارة الطرق.وعلى خلاف الأساليب التقليدية في وجود مصدر كهرباء موحد لإنارة الشوارع، بدأت الصين تطبيق نظام جديد يعتمد على تثبيت ألواح طاقة شمسية بأحجام مناسبة على الأعمدة لشحن بطارياتها نهارا وتبدأ في الإضاءة ليلا بصورة آلية.ولأن الصين أصبحت تمتلك تقنيات متطورة وصناعة ضخمة في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية، فقد أصبحت تكلفة تطبيق الأفكار المبتكرة في هذا المجال أقل، ما يشجع على التوسع في استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20220820/11-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-الصين-تنمو-300--1066672157.html
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منوعات, الصين
الصين تضيء الشوارع بطريقة مبتكرة لتوفير الكهرباء... صور
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تعمل الصين منذ سنوات على توسيع اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة لتوفير احتياجات مواطنيها ومصانعها بما يواكب نشاطها الاقتصادي المتنامي.
ففي ذات الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء محطات طاقة
شمسية عملاقة ومزارع رياح وسدود مائية لتوليد الكهرباء، يبتكر الصينيون طرقا جديدة لتوفير الطاقة في مجالات مختلفة منها إنارة الطرق.
وعلى خلاف الأساليب التقليدية في وجود مصدر كهرباء موحد لإنارة الشوارع، بدأت الصين تطبيق نظام جديد يعتمد على تثبيت ألواح طاقة شمسية بأحجام مناسبة على الأعمدة لشحن بطارياتها
نهارا وتبدأ في الإضاءة ليلا بصورة آلية.
ولأن الصين أصبحت تمتلك تقنيات متطورة وصناعة ضخمة في مجال صناعة ألواح الطاقة الشمسية
، فقد أصبحت تكلفة تطبيق الأفكار المبتكرة في هذا المجال أقل، ما يشجع على التوسع في استخدامها.