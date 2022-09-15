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https://sputnikarabic.ae/20220915/الغاز-في-أوروبا-يتجاوزعتبة-2400-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1067763001.html
الغاز في أوروبا يتجاوزعتبة 2400 دولار لكل ألف متر مكعب
الغاز في أوروبا يتجاوزعتبة 2400 دولار لكل ألف متر مكعب
ارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:16+0000
2022-09-15T08:16+0000
اقتصاد
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حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.ولا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. وكان النمو الهائل الأخير في نهاية أغسطس/آب مرتبطًا بإعلان شركة "غازبروم" عن تعليق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. وقفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتم تحديث السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.هذا وينمو متوسط ​​سعر التسوية الشهري للغاز في أوروبا للشهر الرابع. وكان المؤشر في مايو/أيار 1030 دولارا، في يونيو/حزيران ما يقرب من 1180 دولارًا (+ 14.6% في الشهر) ، وفي يوليو/تموز - حوالي 1805 دولارات(+ 53%). وفي أغسطس، تجاوز الرقم قليلاً 2450 دولارا (+ 35.7٪). وفي 26 أغسطس، وصل السعر المقدر حتى إلى 3507 دولارات لكل ألف متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20220913/ارتفاع-معدل-ضخ-الغاز-في-منشآت-التخزين-الأوروبية-وسط-هبوط-الأسعار-1067664785.html
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اقتصاد
اقتصاد

الغاز في أوروبا يتجاوزعتبة 2400 دولار لكل ألف متر مكعب

08:16 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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ارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".
حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار وفي الساعة 10.23 بتوقيت موسكو ارتفعت بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
ارتفاع معدل ضخ الغاز في منشآت التخزين الأوروبية وسط هبوط الأسعار
13 سبتمبر, 08:24 GMT
ولا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا. وكان النمو الهائل الأخير في نهاية أغسطس/آب مرتبطًا بإعلان شركة "غازبروم" عن تعليق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة. وقفزت الأسعار فوق 3500 دولار لكل ألف متر مكعب وتم تحديث السجلات التاريخية لسعر التسوية عدة مرات.
هذا وينمو متوسط ​​سعر التسوية الشهري للغاز في أوروبا للشهر الرابع. وكان المؤشر في مايو/أيار 1030 دولارا، في يونيو/حزيران ما يقرب من 1180 دولارًا (+ 14.6% في الشهر) ، وفي يوليو/تموز - حوالي 1805 دولارات(+ 53%). وفي أغسطس، تجاوز الرقم قليلاً 2450 دولارا (+ 35.7٪). وفي 26 أغسطس، وصل السعر المقدر حتى إلى 3507 دولارات لكل ألف متر مكعب.
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