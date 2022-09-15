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https://sputnikarabic.ae/20220915/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لن-نسمح-لأي-جهة-باستغلالنا-لحكم-البلاد--1067760703.html
المتحدث باسم الجيش السوداني: لن نسمح لأي جهة باستغلالنا لحكم البلاد
المتحدث باسم الجيش السوداني: لن نسمح لأي جهة باستغلالنا لحكم البلاد
قال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، اليوم الخميس، إن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلاله للوصول إلى حكم البلاد. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:49+0000
2022-09-15T07:49+0000
العالم العربي
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وصرح عبد الله بأن الجيش يتعامل مع متغيرات اتفاق سلام جوبا مع تجنب أي تداعيات، مؤكدا على ثقته في حكمة القيادات وقدرتها على اتخاذ ما يؤمن البلاد، كما دعا القوى السياسية إلى تصحيح مواقفها من الجيش.وفي وقت سابق، استنكر نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، صديق إسماعيل، حديث الحزب الشيوعي عن مطالبته لحزب الأمة بتقديم طلب مكتوب لعقد اجتماع ثنائي.ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن صديق إسماعيل ما مفاده: "إن كان الحزب الشيوعي زاهدا في الجلوس معنا، فنحن أكثر زهدا في الجلوس مع الشيوعي".وأكد إسماعيل أن حالة الرشد السياسي والمسؤولية الوطنية في السودان توجب على كل مؤسسة وطنية صادقة السعي للتواصل مع الآخرين بهدف صناعة "التوافق الوطني" وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن.يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان كان قد اتهم جهات لم يسميها بمحاولة إشعال الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن القوتين لن توجها سلاحهما ضد بعضها البعض، ومطالبا تلك الجهات بالانخراط في التوافق وتشكيل هياكل الحكم بعيدا عن محاولة إشعال الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

المتحدث باسم الجيش السوداني: لن نسمح لأي جهة باستغلالنا لحكم البلاد

07:49 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، اليوم الخميس، إن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلاله للوصول إلى حكم البلاد.
وصرح عبد الله بأن الجيش يتعامل مع متغيرات اتفاق سلام جوبا مع تجنب أي تداعيات، مؤكدا على ثقته في حكمة القيادات وقدرتها على اتخاذ ما يؤمن البلاد، كما دعا القوى السياسية إلى تصحيح مواقفها من الجيش.

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني وجود "انقلابيين في صفوف القوات المسلحة السودانية"، مشددا على أن الجيش سيحمي الانتقال دون أي تدخل مباشر في السياسة.

وفي وقت سابق، استنكر نائب رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، صديق إسماعيل، حديث الحزب الشيوعي عن مطالبته لحزب الأمة بتقديم طلب مكتوب لعقد اجتماع ثنائي.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن صديق إسماعيل ما مفاده: "إن كان الحزب الشيوعي زاهدا في الجلوس معنا، فنحن أكثر زهدا في الجلوس مع الشيوعي".
وأكد إسماعيل أن حالة الرشد السياسي والمسؤولية الوطنية في السودان توجب على كل مؤسسة وطنية صادقة السعي للتواصل مع الآخرين بهدف صناعة "التوافق الوطني" وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان كان قد اتهم جهات لم يسميها بمحاولة إشعال الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن القوتين لن توجها سلاحهما ضد بعضها البعض، ومطالبا تلك الجهات بالانخراط في التوافق وتشكيل هياكل الحكم بعيدا عن محاولة إشعال الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية.
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