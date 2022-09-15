https://sputnikarabic.ae/20220915/النرويج-تتوقع-تفاقم-أزمة-الطاقة-في-أوروبا-مع-وضع-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-1067802807.html
النرويج تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
النرويج تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
أعلن نائب وزير النفط والطاقة النرويجي أندرياس إريكسن أنه يتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع إدخال سقف لأسعار الغاز. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:46+0000
2022-09-15T19:46+0000
2022-09-15T19:46+0000
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وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن وضع حد لأسعار الغاز لا يحل مشكلة النقص الأساسية في الموارد. على العكس من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيتطلب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية، قائلا: "أيضا، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء".في وقت سابق، تم لوم النرويج على تقويض الطاقة في أوروبا. تم توجيه اتهامات مماثلة ضد المملكة من قبل مشغلي شبكات الكهرباء في الدنمارك وفنلندا والسويد. كان رد الفعل هذا بسبب خطة النرويج للحد من تصدير الكهرباء.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النرويج, تصدير النفط, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار النرويج, تصدير النفط, أخبار الاتحاد الأوروبي
النرويج تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
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أعلن نائب وزير النفط والطاقة النرويجي أندرياس إريكسن أنه يتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع إدخال سقف لأسعار الغاز.
وأكد في مقابلة
مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن وضع حد لأسعار الغاز لا يحل مشكلة النقص الأساسية في الموارد. على العكس من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيتطلب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية، قائلا: "أيضا، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء".
كما أشار إلى أن الحكومة النرويجية تشك في جدوى هذه المبادرة. في الوقت نفسه، وافق على إجراءات أخرى اقترحتها المفوضية الأوروبية، بما في ذلك سحب الأرباح الزائدة من شركات الطاقة لصالح المستهلكين.
في وقت سابق، تم لوم النرويج على تقويض الطاقة في أوروبا. تم توجيه اتهامات مماثلة ضد المملكة من قبل مشغلي شبكات الكهرباء في الدنمارك وفنلندا والسويد. كان رد الفعل هذا بسبب خطة النرويج للحد من تصدير الكهرباء.