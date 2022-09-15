https://sputnikarabic.ae/20220915/الولايات-المتحدة-تريد-فصل-آسيا-الوسطى-عن-روسيا-1067783966.html

الولايات المتحدة تريد "فصل" آسيا الوسطى عن روسيا

الولايات المتحدة تريد "فصل" آسيا الوسطى عن روسيا

قال أنجالي كور، نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هدف السياسة الأمريكية في آسيا الوسطى يجب أن يكون "فصل" المنطقة عن الاقتصاد الروسي. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T11:54+0000

2022-09-15T11:54+0000

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وفقا للمسؤول، تحاول المساعدة في "تقوية المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتطوير رأس المال البشري، تشجيع النمو الاقتصادي وتحفيز العمل المناخي الشامل" في المنطقة.وأضاف كور "نرى الأهمية الحاسمة لهذه الأولويات من أجل فصل آسيا الوسطى في نهاية المطاف عن الاقتصاد الروسي. يجب أن يكون هذا هدفنا".لقد رأيت العواقب الوخيمة التي خلفها الصراع في أوكرانيا وأعمال المجتمع الدولي المناهضة لروسيا على بلدان آسيا الوسطى. وقال مساعد مدير الوكالة "أثر هذا على طرق التجارة والأنظمة المالية والتحويلات... من ملايين المهاجرين الذين كانوا يعيشون في روسيا. نشهد ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض دخل الأسرة ونقص السلع في جميع أنحاء المنطقة".فرضت دول غربية عقوبات جديدة على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية. لذلك تم تجميد الاحتياطيات الروسية بنحو 300 مليار دولار. كما أصبحت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أعلى صوتًا. ومع ذلك ، فقد أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، وبشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.وصف الكرملين العقوبات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذا التطور في الأحداث وأكدت أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية. يتخذ البنك المركزي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. كما حولت السلطات مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبلات. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة القيود، تشمل حوالي مائة مبادرة. مبلغ تمويلها سيكون حوالي تريليون روبل.

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