https://sputnikarabic.ae/20220915/اليابان-تزيد-وارداتها-من-الغاز-الروسي-3-أضعاف-1067760253.html
اليابان تزيد وارداتها من الغاز الروسي 3 أضعاف
اليابان تزيد وارداتها من الغاز الروسي 3 أضعاف
زادت واردات اليابان من الغاز الطبيعي من روسيا بأكثر من ثلاثة أضعاف في أغسطس/آب، وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:10+0000
2022-09-15T07:10+0000
2022-09-15T07:10+0000
اقتصاد
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ارتفع حجم إمدادات الغاز الشهر الماضي بنسبة 211.2 في المائة مقارنة بشهر أغسطس2021 ، بينما انخفض حجم واردات النفط خلال نفس الفترة بنسبة 20.3 في المائة على أساس سنوي. انخفض إجمالي حجم الصادرات من اليابان إلى روسيا في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 24.3% وبلغ 54.95 مليار ين (384 مليون دولار). وزادت واردات السلع الروسية إلى اليابان خلال نفس الفترة بنسبة 67.4% وبلغت 164.1 مليار ين (1.15 مليار دولار). في نهاية يونيو/حزيران، أكدت دول مجموعة السبع، بما في ذلك اليابان، عزمها على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا، وفي سبتمبر/أيلول لفرض سقف على أسعار النفط الروسي. من المقرر أن يدخل الحد السعري حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول للنفط وفي 5 فبراير/شباط 2023 للمنتجات النفطية. رداً على ذلك، حذرت موسكو من أن الدول التي ستشارك في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي لن تحصل عليه. لم يتم بعد الموافقة على مستوى سعر النفط الهامشي. في بداية شهر يونيو/حزيران، كانت هناك مقترحات لتحديد الحد الأقصى بنصف السعر الحالي. وفقًا لـ "Bloomberg" تتم مناقشة أرقام تتراوح بين 40 و60 دولارًا. في أوائل سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار الطاقة، إن موسكو لن تزود أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/اليابان-تواصل-مشاركتها-بمشروع-إنتاج-الغاز-في-روسيا-1066824600.html
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اقتصاد
اليابان تزيد وارداتها من الغاز الروسي 3 أضعاف
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زادت واردات اليابان من الغاز الطبيعي من روسيا بأكثر من ثلاثة أضعاف في أغسطس/آب، وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية.
ارتفع حجم إمدادات الغاز الشهر الماضي بنسبة 211.2 في المائة مقارنة بشهر أغسطس2021 ، بينما انخفض حجم واردات النفط خلال نفس الفترة بنسبة 20.3 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت واردات الفحم الروسي في أغسطس بنسبة 32.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. على العكس من ذلك، زادت واردات الخام بنسبة 44.9%. بالإضافة إلى ذلك، زادت اليابان وارداتها من الخضروات الروسية بنسبة 154%، لكنها خفضت وارداتها من الحبوب وفول الصويا بنسبة 94-95%.
انخفض إجمالي حجم الصادرات من اليابان إلى روسيا في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 24.3% وبلغ 54.95 مليار ين (384 مليون دولار). وزادت واردات السلع الروسية إلى اليابان خلال نفس الفترة بنسبة 67.4% وبلغت 164.1 مليار ين (1.15 مليار دولار).
في نهاية يونيو/حزيران، أكدت دول مجموعة السبع، بما في ذلك اليابان، عزمها على تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا، وفي سبتمبر/أيلول لفرض سقف على أسعار النفط الروسي. من المقرر أن يدخل الحد السعري حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول للنفط وفي 5 فبراير/شباط 2023 للمنتجات النفطية.
رداً على ذلك، حذرت موسكو من أن الدول التي ستشارك في تطبيق سقف لسعر النفط الروسي لن تحصل عليه. لم يتم بعد الموافقة على مستوى سعر النفط الهامشي. في بداية شهر يونيو/حزيران، كانت هناك مقترحات لتحديد الحد الأقصى بنصف السعر الحالي. وفقًا لـ "Bloomberg" تتم مناقشة أرقام تتراوح بين 40 و60 دولارًا. في أوائل سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار الطاقة، إن موسكو لن تزود أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.