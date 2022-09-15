https://sputnikarabic.ae/20220915/اليونسيف-الفيضانات-دمرت-نحو-400-مدرسة-في-السودان-وأضرت-بـ139-ألف-طفل-1067773873.html
اليونسيف: الفيضانات دمرت نحو 400 مدرسة في السودان وأضرت بـ139 ألف طفل
اليونسيف: الفيضانات دمرت نحو 400 مدرسة في السودان وأضرت بـ139 ألف طفل
قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-15T10:08+0000
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وأفادت المنظمة، في بيان لها بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي".وأوضحت أن "المدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".وقالت المنظمة إنها "تستخدم التعليم الجاهز في الإمدادات في حالات الطوارئ والذي يستهدف 10000 متعلم".وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات وسط توقعات بتفاقم الأزمة.والثلاثاء الماضي أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى نحو 250 شخصا بين صريع ومصاب، وانهيار أكثر 15 ألف منزل، منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-129-شخصا-و120-مصابا-1067676832.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
اليونسيف: الفيضانات دمرت نحو 400 مدرسة في السودان وأضرت بـ139 ألف طفل
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قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" إن آلاف الأطفال في سن الدراسة، في السودان، تضرروا بعد تعرض مدارسهم للدمار بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في البلاد.
وأفادت المنظمة، في بيان لها بأن "نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي".
وأوضحت أن "المدارس المتضررة تقع في ولايات نهر النيل، الشمالية، جنوب وشمال كردفان، الجزيرة".
وقالت المنظمة إنها "تستخدم التعليم الجاهز في الإمدادات في حالات الطوارئ والذي يستهدف 10000 متعلم".
وتأثرت مناطق في نحو 16 ولاية من أصل 18 في السودان بالأمطار والفيضانات وسط توقعات بتفاقم الأزمة.
والثلاثاء الماضي أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات
إلى نحو 250 شخصا بين صريع ومصاب، وانهيار أكثر 15 ألف منزل، منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان.