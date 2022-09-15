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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220915/برأيك،-هل-تعتقد-أن-مشروع-الضمانات-الأمنية-الأوكرانية-سيؤدي-إلى-صدام-مباشر-بين-أورويا-والناتو؟-1067785548.html
برأيك، هل تعتقد أن مشروع الضمانات الأمنية الأوكرانية سيؤدي إلى صدام مباشر بين روسيا والناتو؟
برأيك، هل تعتقد أن مشروع الضمانات الأمنية الأوكرانية سيؤدي إلى صدام مباشر بين روسيا والناتو؟
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشروع أوكرانيا بشأن "الضمانات الأمنية" محاولة لضمان أن الغرب سيواصل التمويل وتوريد الأسلحة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:05+0000
2022-09-15T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
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وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "يمكن توفير ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا ليس من خلال الدعم المالي الغربي أو المساعدة الفنية ولكن من خلال عودة هذا البلد إلى وضعه المحايد وغير المنحاز، المنصوص عليه في إعلان سيادة الدولة لعام 1991، ورفض الأيديولوجية النازية من قبل نظام كييف الحالي، نزع سلاحه".وأضافت زاخاروفا: "هذه ليست ضمانات للأمن، لكنها تضمن أن الدول الغربية ستستمر في تمويل النخب الأوكرانية الحالية. بعض ممثلي النخب في الغرب لديهم نفس الخطط لإضفاء الطابع الرسمي أو التشبث أيديولوجيًا بفرصة المشاركة في صفقة هذا الفساد الدموي".
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

برأيك، هل تعتقد أن مشروع الضمانات الأمنية الأوكرانية سيؤدي إلى صدام مباشر بين روسيا والناتو؟

12:05 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشروع أوكرانيا بشأن "الضمانات الأمنية" محاولة لضمان أن الغرب سيواصل التمويل وتوريد الأسلحة.
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "يمكن توفير ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا ليس من خلال الدعم المالي الغربي أو المساعدة الفنية ولكن من خلال عودة هذا البلد إلى وضعه المحايد وغير المنحاز، المنصوص عليه في إعلان سيادة الدولة لعام 1991، ورفض الأيديولوجية النازية من قبل نظام كييف الحالي، نزع سلاحه".
وأضافت زاخاروفا: "هذه ليست ضمانات للأمن، لكنها تضمن أن الدول الغربية ستستمر في تمويل النخب الأوكرانية الحالية. بعض ممثلي النخب في الغرب لديهم نفس الخطط لإضفاء الطابع الرسمي أو التشبث أيديولوجيًا بفرصة المشاركة في صفقة هذا الفساد الدموي".
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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
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