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https://sputnikarabic.ae/20220915/برلماني-إيراني-عضوية-إيران-في-شنغهاي-تحول-دون-غطرسة-أمريكا-في-المنطقة-1067762625.html
برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة
برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة
قال النائب فی مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، غنی نظري خانقاه إن عضوية بلاده في بمنظمة شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:13+0000
2022-09-15T08:13+0000
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منظمة شنغهاي للتعاون
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وأوضح خانقاه أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "انتهجت دبلوماسية قوية ومعقولة من منطلق الاهتمام بقدرات دول الجوار وشرق آسيا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واعتبر البرلماني الإيراني أن "القدرات العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة لدول المنطقة".ووقع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأربعاء، مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون.وجاء توقيع المذكرة في أثناء حضور عبد اللهيان قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الإيراني عالي المستوى.وغرد عبد اللهيان بعد توقيع المذكرة: "لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة وغيرها، فقد قدم الأمين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لإيران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما". وفي وقت سابق، وافق أعضاء منظمة شنغهاي على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.في السياق ذاته، وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية كبرى تم إنشاؤها عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004، كما انضمت إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت بيلاروسيا كذلك بصفة مراقب فيما بعد، فيما أصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20220915/عبد-اللهيان-يوقع-تعهدات-عضوية-إيران-الدائمة-بمنظمة-شنغهاي-للتعاون-1067760148.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون

برلماني إيراني: عضوية إيران في شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة

08:13 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOVقمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في مدينة سمرقند الأوزبكية
قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في مدينة سمرقند الأوزبكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / ALEXANDER NEMENOV
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قال النائب فی مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، غنی نظري خانقاه إن عضوية بلاده في بمنظمة شنغهاي تحول دون غطرسة أمريكا في المنطقة.
وأوضح خانقاه أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "انتهجت دبلوماسية قوية ومعقولة من منطلق الاهتمام بقدرات دول الجوار وشرق آسيا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
واعتبر البرلماني الإيراني أن "القدرات العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة لدول المنطقة".
ولفت إلى أن عضوية بلاده في المنظمة "يحول دون إظهار القوة الأمريكية وغطرستها في المنطقة".
ووقع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأربعاء، مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لبلاده في منظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء توقيع المذكرة في أثناء حضور عبد اللهيان قمة رؤساء دول المنظمة في مدينة سمرقند بأوزبكستان برفقة الوفد الإيراني عالي المستوى.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
عبد اللهيان يوقع تعهدات عضوية إيران الدائمة بمنظمة شنغهاي للتعاون
07:06 GMT
وغرد عبد اللهيان بعد توقيع المذكرة: "لقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة من مختلف أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة وغيرها، فقد قدم الأمين العام للمنظمة تهانيه بمناسبة الانضمام الدائم لإيران والتوقيع على الوثيقة واعتبره تطورا هاما". وفي وقت سابق، وافق أعضاء منظمة شنغهاي على الانضمام الدائم لإيران، وذلك أثناء قمة رؤساء دول المنظمة التي عقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبية.
في السياق ذاته، وصل الرئيس الإيراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية كبرى تم إنشاؤها عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004، كما انضمت إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت بيلاروسيا كذلك بصفة مراقب فيما بعد، فيما أصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين عام 2016.
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