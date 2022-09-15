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بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده "ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:35+0000
2022-09-15T12:35+0000
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ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر قوله أن "الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء"، مشيرا إلى أنه لن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما أن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20220915/سقوط-أحد-الحراس-أمام-نعش-إليزابيث-بعد-فقدانه-الوعي-خلال-مناوبته-فيديو-1067758821.html
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بريطانيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
بريطانيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

12:35 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHER FURLONGنعش الملكة إليزابيث
نعش الملكة إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHER FURLONG
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قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده "ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا".
ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر قوله أن "الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء"، مشيرا إلى أنه لن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما أن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.
الحرس الملكي البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
سقوط أحد الحراس أمام نعش إليزابيث بعد فقدانه الوعي خلال مناوبته... فيديو
06:29 GMT
وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.
وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.
ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.
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