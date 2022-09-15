https://sputnikarabic.ae/20220915/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067805183.html

بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا

بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال محادثة هاتفية التزام الولايات المتحدة بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T23:16+0000

2022-09-15T23:16+0000

2022-09-15T23:16+0000

أرمينيا

رئيس أذربيجان إلهام علييف

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة: "أعرب الوزير بلينكن عن تعازيه نيابة عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح خلال الأعمال العدائية الأخيرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وأكد وزير الخارجية من جديد استعدادنا لمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل مشاكلهما سلميا".أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأرمينية جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، استؤنفت في نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.

https://sputnikarabic.ae/20220915/وفد-من-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يصل-إلى-أرمينيا-لمراقبة-الوضع-مع-أذربيجان--1067803481.html

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أرمينيا, رئيس أذربيجان إلهام علييف