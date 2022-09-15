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https://sputnikarabic.ae/20220915/بلينكن-يجدد-التزام-بلاده-بمساعدة-أرمينيا-وأذربيجان-في-حل-القضايا-سلميا-1067805183.html
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال محادثة هاتفية التزام الولايات المتحدة بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T23:16+0000
2022-09-15T23:16+0000
أرمينيا
رئيس أذربيجان إلهام علييف
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة: "أعرب الوزير بلينكن عن تعازيه نيابة عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح خلال الأعمال العدائية الأخيرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وأكد وزير الخارجية من جديد استعدادنا لمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل مشاكلهما سلميا".أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأرمينية جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، استؤنفت في نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220915/وفد-من-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يصل-إلى-أرمينيا-لمراقبة-الوضع-مع-أذربيجان--1067803481.html
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أرمينيا, رئيس أذربيجان إلهام علييف
أرمينيا, رئيس أذربيجان إلهام علييف

بلينكن يجدد التزام بلاده بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا

23:16 GMT 15.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال محادثة هاتفية التزام الولايات المتحدة بمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل القضايا سلميا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة: "أعرب الوزير بلينكن عن تعازيه نيابة عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح خلال الأعمال العدائية الأخيرة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. وأكد وزير الخارجية من جديد استعدادنا لمساعدة أرمينيا وأذربيجان في حل مشاكلهما سلميا".
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
وفد من منظمة معاهدة الأمن الجماعي يصل إلى أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان
20:45 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الأربعاء، أن خسائر القوات المسلحة الأرمينية جراء تفاقم الأوضاع على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.
واندلعت، ليل الثلاثاء، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، استؤنفت في نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
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