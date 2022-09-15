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https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-نعتبر-باكستان-واحدة-من-شركائنا-ذوي-الأولوية-في-آسيا-1067784640.html
بوتين: نعتبر باكستان واحدة من شركائنا ذوي الأولوية في آسيا
بوتين: نعتبر باكستان واحدة من شركائنا ذوي الأولوية في آسيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تعتبر باكستان من الشركاء ذوي الأولوية في آسيا، وأن العلاقات تتطور بطريقة إيجابية للغاية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:55+0000
2022-09-15T11:55+0000
اقتصاد
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سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "أود أن أشير إلى أننا نعتبر باكستان واحدة من شركائنا ذوي الأولوية في كل من جنوب شرق آسيا وآسيا ككل. العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي، ونحن سعداء بهذا للغاية".وأشار بوتين إلى أن إمدادات الغاز من روسيا إلى باكستان ممكنة، وقد تم بالفعل إنشاء جزء من البنية التحتية لذلك.مضيفا قوله: "هناك مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام للغاية. مثل "باكستان ستريم". يتعلق الأمر بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويد الغاز الطبيعي المسال. نحن نتحدث عن توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان - و هذا ممكن أيضًا ، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم بالفعل إنشاء جزء من البنية التحتية - روسيا وكازاخستان وأوزبكستان. نحن بحاجة إلى حل المشكلة مع أفغانستان".هذا وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع روسيا قائلا: "لقد جئت إلى هنا مع وفدي باقتراح لزيادة تعزيز علاقاتنا في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية".وشكر شريف الرئيس الروسي على تعازيه ودعمه فيما يتعلق بسقوط ضحايا جراء الفيضانات المدمرة في بلاده.وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني" سيكون من أولويات تطور العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.وانطلقت في سمرقند، اليوم الخميس، فعاليات قمة منظمة شنغهاى للتعاون، التي تستمر يومين.جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001، وتضم ثماني دول أعضاء، هي روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
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اقتصاد
اقتصاد

بوتين: نعتبر باكستان واحدة من شركائنا ذوي الأولوية في آسيا

11:55 GMT 15.09.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويوغو إلى أوزبكستان في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون 15 سبتمبر 2022
زيارة عمل لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويوغو إلى أوزبكستان في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تعتبر باكستان من الشركاء ذوي الأولوية في آسيا، وأن العلاقات تتطور بطريقة إيجابية للغاية.
سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "أود أن أشير إلى أننا نعتبر باكستان واحدة من شركائنا ذوي الأولوية في كل من جنوب شرق آسيا وآسيا ككل. العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل إيجابي، ونحن سعداء بهذا للغاية".
وأشار بوتين إلى أن إمدادات الغاز من روسيا إلى باكستان ممكنة، وقد تم بالفعل إنشاء جزء من البنية التحتية لذلك.
مضيفا قوله: "هناك مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام للغاية. مثل "باكستان ستريم". يتعلق الأمر بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويد الغاز الطبيعي المسال. نحن نتحدث عن توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى باكستان - و هذا ممكن أيضًا ، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم بالفعل إنشاء جزء من البنية التحتية - روسيا وكازاخستان وأوزبكستان. نحن بحاجة إلى حل المشكلة مع أفغانستان".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران
10:11 GMT
هذا وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع روسيا قائلا: "لقد جئت إلى هنا مع وفدي باقتراح لزيادة تعزيز علاقاتنا في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية".
وشكر شريف الرئيس الروسي على تعازيه ودعمه فيما يتعلق بسقوط ضحايا جراء الفيضانات المدمرة في بلاده.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني" سيكون من أولويات تطور العلاقات بين موسكو وإسلام آباد.

وانطلقت في سمرقند، اليوم الخميس، فعاليات قمة منظمة شنغهاى للتعاون، التي تستمر يومين.

جدير بالذكر، أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001، وتضم ثماني دول أعضاء، هي روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان والهند.
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