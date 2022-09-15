https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-وغوتيريش-يبحثان-عراقيل-تصدير-الغذاء-والأسمدة-الروسية-حزمة-مساعدات-أمريكية-لتايوان-1067797039.html

بوتين وغوتيريش يبحثان عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية.. حزمة مساعدات أمريكية لتايوان

بوتين وغوتيريش يبحثان عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية.. حزمة مساعدات أمريكية لتايوان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقبات التي تقف أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا وطرحها في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T15:40+0000

2022-09-15T15:40+0000

2022-09-15T15:40+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين وغوتيريش يبحثان عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية.. حزمة مساعدات أمريكية لتايوان بوتين وغوتيريش يبحثان عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية.. حزمة مساعدات أمريكية لتايوان

عراقيل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية محل بحث بين بوتين وغوتيريش.. وتشاووش أوغلو يقول إنها تواجه بعض القيودوقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: إنه تحدث مع بوتين حول مبادرة الحبوب وإمكانية تمديدها وتوسيعها، لافتا أنه سيطرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف أن هناك محادثات حول إمكانية تصدير الأمونيا الروسية عبر البحر الأسود وفق منهجية سيطبقها مركز التنسيق المشترك، مشيرا إلى أن العالم لا يعاني نقصا في الغذاء، لكنه أقر بأن هناك مشكلة في توزيعه.وقال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن الوضع العسكري في البحر الأسود نوقش بوساطة تركيا وتم إطلاق صادرات النفط من أوكرانيا وروسيا ولكن هناك بعض الاعتراضات الروسية حول إيصال الحبوب للدول التي تحتاجها.وأشار إلى صعوبات تواجه توسيع اتفاقية الحبوب في ظل التحديات السياسية والعقوبات وتأثيرها على دول العالم، ويتطلب الوضع الحالي بعض المرونة لتحقيق ذلك. ولفت إلى أن الأمم المتحدة قد تتمكن من حل المشكلة، لكنها لا تتمكن من ذلك لضرورة وجود اتفاق بين الأطراف.الولايات المتحدة توافق على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تبلغ 4.5 مليار دولاروافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقدم لتايوان مساعدات عسكرية تصل إلى 4.5 مليار دولار، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول قضية الجزيرة الصينية.وفيما يأتي هذا الإعلان من خلال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، التي صنفت تايوان في بيان لها بأنها حليف رئيسي من خارج الناتو، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم "حول سياسة تايوان"، بعد موافقة اللجنة المختصة، إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.وقال نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم، حسين إسماعيل، إن دلالة ما حدث مؤخرا هو أن العلاقات الأمريكية الصينية ستتعقد أكثر، من خلال رد الفعل الصيني على مواقف واشنطن، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.وأشار إلى أنه في ضوء سوابق هذا الملف، فإن هذه المشكلة ستبقى ولكنها ستبقى عند حد أدنى لها، ولن تتصاعد الأمور على نحو أكبر، لافتا إلى أن المصالح المتشابكة بين القوتين العظميين، ستحول دون الوصول إلى مستوى الاشتباك العسكري، وستحافظ على التوتر في مستواه السياسي فقط.بعثة حلف الناتو في العراق تتطلع لتوسيع مهامها على المستوى الأمني واللوجيستيبحث القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، جيوفاني ايانوتشي، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إمكانية توسيع المهام التي تضطلع بها البعثة.وأعرب ايانوتشي خلال اللقاء الذي عقد في بغداد، عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة، وألا يقتصر التعاون على المستوى الأمني، بحسب ما جاء في بيان الخارجية العراقية.وأشار البيان إلى أن الطرفين استعرضا المهام المنوطة بالحلف، والمتعلقة بتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة وإمكانية توسيع مهامها لتشمل كذلك تدريب قوات الشرطة العراقية.وقال الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، إن مهمة حلف الناتو في العراق تأتي بناء على ترتيبات الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.وذكر أن دور الناتو الواضح في العراق يأتي في ظل عجز الحكومة العراقية على الترتيب الأمني وعليه جاءت الزيارة لتأكيد أهمية العراق في المنطقة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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