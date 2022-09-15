بوتين يدعو الصين ومنغوليا للتحول إلى منصات الدفع الوطنية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool/
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع الصين ومنغوليا بكل وسيلة ممكنة، فهي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر.
سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين خلال القمة الثلاثية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناغين خورلسوخ: "إن روسيا مهتمة بالتعزيز الشامل للعلاقات مع كل دولة، ويجب أن أشير إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
وأشار إلى أن "صيغة (الروسي - الصيني - المنغولي) لها أهمية خاصة، وتكمل بشكل فعال التعاون الثنائي وتوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث".
وأضاف الرئيس الروسي: "إن هذه الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي تمامًا، نظرًا لكل من القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا".
وأشار إلى أن "صيغة (الروسي - الصيني - المنغولي) لها أهمية خاصة، وتكمل بشكل فعال التعاون الثنائي وتوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث".
وأضاف الرئيس الروسي: "إن هذه الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي تمامًا، نظرًا لكل من القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا".
وأشار بوتين إلى أهمية التحول لمنصات الدفع الوطنية مثل نظام المراسلة لبنك روسيا ونظام المدفوعات عبر الحدود الصيني.
وأشار بوتين في وقت سابق لحجم التبادل التجاري بين روسيا والصين والذي سيصل لمستويات قياسية تتجاوز 200 مليار دولار في المستقبل، قائلا: "العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا تتطور بنشاط. في العام الماضي، زاد حجم التجارة التجارية بنسبة 35% وتجاوز 140 مليار دولار. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نما حجم التجارة المتبادلة بنسبة 25% أخرى. وأنا مقتنع بأنه في نهاية العام سنصل إلى مستويات قياسية جديدة وفي المستقبل القريب، ووفقا لما اتفقنا عليه، سنزيد حجم التجارة السنوية إلى 200 مليار دولار أو أكثر".