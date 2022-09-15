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https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يدعو-الصين-ومنغوليا-للتحول-إلى-منصات-الدفع-الوطنية-1067790398.html
بوتين يدعو الصين ومنغوليا للتحول إلى منصات الدفع الوطنية
بوتين يدعو الصين ومنغوليا للتحول إلى منصات الدفع الوطنية
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع الصين ومنغوليا بكل وسيلة ممكنة، فهي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:39+0000
2022-09-15T13:39+0000
روسيا
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سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين خلال القمة الثلاثية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناغين خورلسوخ: "إن روسيا مهتمة بالتعزيز الشامل للعلاقات مع كل دولة، ويجب أن أشير إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وعلى أساس المنفعة المتبادلة".وأشار إلى أن "صيغة (الروسي - الصيني - المنغولي) لها أهمية خاصة، وتكمل بشكل فعال التعاون الثنائي وتوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث".وأضاف الرئيس الروسي: "إن هذه الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي تمامًا، نظرًا لكل من القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا".وأشار بوتين إلى أهمية التحول لمنصات الدفع الوطنية مثل نظام المراسلة لبنك روسيا ونظام المدفوعات عبر الحدود الصيني.وأشار بوتين في وقت سابق لحجم التبادل التجاري بين روسيا والصين والذي سيصل لمستويات قياسية تتجاوز 200 مليار دولار في المستقبل، قائلا: "العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا تتطور بنشاط. في العام الماضي، زاد حجم التجارة التجارية بنسبة 35% وتجاوز 140 مليار دولار. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نما حجم التجارة المتبادلة بنسبة 25% أخرى. وأنا مقتنع بأنه في نهاية العام سنصل إلى مستويات قياسية جديدة وفي المستقبل القريب، ووفقا لما اتفقنا عليه، سنزيد حجم التجارة السنوية إلى 200 مليار دولار أو أكثر".
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-سيصل-لمستويات-قياسية-1067785874.html
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روسيا

بوتين يدعو الصين ومنغوليا للتحول إلى منصات الدفع الوطنية

13:39 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
/
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع الصين ومنغوليا بكل وسيلة ممكنة، فهي تتطور بشكل ديناميكي ومثمر.
سمرقند-سبوتنيك. وقال بوتين خلال القمة الثلاثية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناغين خورلسوخ: "إن روسيا مهتمة بالتعزيز الشامل للعلاقات مع كل دولة، ويجب أن أشير إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل ديناميكي ومثمر وعلى أساس المنفعة المتبادلة".

وأشار إلى أن "صيغة (الروسي - الصيني - المنغولي) لها أهمية خاصة، وتكمل بشكل فعال التعاون الثنائي وتوفر قيمة مضافة عالية لجميع الدول الثلاث".

وأضاف الرئيس الروسي: "إن هذه الشراكة الثلاثية الوثيقة أمر طبيعي تمامًا، نظرًا لكل من القرب الجغرافي وتقاليد الصداقة الراسخة والدعم المتبادل والاحترام والتعاطف بين شعوبنا".
وأشار بوتين إلى أهمية التحول لمنصات الدفع الوطنية مثل نظام المراسلة لبنك روسيا ونظام المدفوعات عبر الحدود الصيني.
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل لمستويات قياسية
12:19 GMT
وأشار بوتين في وقت سابق لحجم التبادل التجاري بين روسيا والصين والذي سيصل لمستويات قياسية تتجاوز 200 مليار دولار في المستقبل، قائلا: "العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا تتطور بنشاط. في العام الماضي، زاد حجم التجارة التجارية بنسبة 35% وتجاوز 140 مليار دولار. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نما حجم التجارة المتبادلة بنسبة 25% أخرى. وأنا مقتنع بأنه في نهاية العام سنصل إلى مستويات قياسية جديدة وفي المستقبل القريب، ووفقا لما اتفقنا عليه، سنزيد حجم التجارة السنوية إلى 200 مليار دولار أو أكثر".
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