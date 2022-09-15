https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يصل-إلى-سمرقند-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-1067759089.html
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:34+0000
2022-09-15T06:34+0000
2022-09-15T06:34+0000
روسيا
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وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن الرئيسان الروسي والتركي سيناقشان إمدادات الغاز الروسي بالإضافة إلى تفاصيل الدفع الجزئي لشراء الوقود بالروبل والليرة.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220914/إعداد-خارطة-طريق-لزيادة-اعتماد-العملات-الوطنية-في-التبادل-التجاري-خلال-قمة-شنغهاي-1067708108.html
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روسيا
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.
كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.
وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن الرئيسان الروسي والتركي سيناقشان إمدادات الغاز الروسي بالإضافة إلى تفاصيل الدفع الجزئي لشراء الوقود بالروبل والليرة.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.