عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يصل-إلى-سمرقند-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-1067759089.html
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:34+0000
2022-09-15T06:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397876_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_81a883dee9447acdb00649f3e10d0842.jpg
وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن الرئيسان الروسي والتركي سيناقشان إمدادات الغاز الروسي بالإضافة إلى تفاصيل الدفع الجزئي لشراء الوقود بالروبل والليرة.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220914/إعداد-خارطة-طريق-لزيادة-اعتماد-العملات-الوطنية-في-التبادل-التجاري-خلال-قمة-شنغهاي-1067708108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397876_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_cd6d917824589d75a04ccded41a6ead9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي

06:34 GMT 15.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.
كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.
اجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
إعداد خارطة طريق لزيادة اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري خلال قمة شنغهاي
أمس, 09:19 GMT
وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة قد صرح لـ"سبوتنيك" بأن الرئيسان الروسي والتركي سيناقشان إمدادات الغاز الروسي بالإضافة إلى تفاصيل الدفع الجزئي لشراء الوقود بالروبل والليرة.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.

في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала