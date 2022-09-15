https://sputnikarabic.ae/20220915/بوريل-هناك-أشخاص-في-الاتحاد-الأوروبي-يريدون-التوقف-عن-دعم-أوكرانيا-1067763604.html
بوريل: هناك أشخاص في الاتحاد الأوروبي يريدون التوقف عن دعم أوكرانيا
بوريل: هناك أشخاص في الاتحاد الأوروبي يريدون التوقف عن دعم أوكرانيا
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن دعم أوكرانيا. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:23+0000
2022-09-15T08:23+0000
2022-09-15T08:23+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف بوريل في تصريحات لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، قائلا: "يميل جزء من المجتمع الأوروبي إلى رفض دعم أوكرانيا، ويريدون إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. يجب علينا محاربة طريقة التفكير هذه".مشيرا إلى أن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام ويجب العمل على دعم كييف.وخلص بوريل قائلا: "لا أريد الصراع، لكن من الواضح أنه سيتم كسبه في ساحة المعركة، والدبلوماسية توقفت".بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. كان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقًا له، فإن الغرض الرئيسي من هذا الخط هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20220906/المتحدث-باسم-الاتحاد-الأوروبي-لا-يوجد-تعليق-رسمي-على-تصريحات-بوريل-الأخيرة-بشأن-روسيا-1067370005.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: هناك أشخاص في الاتحاد الأوروبي يريدون التوقف عن دعم أوكرانيا
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قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن دعم أوكرانيا.
وأضاف بوريل في تصريحات لصحيفة "إل موندو"
الإسبانية، قائلا: "يميل جزء من المجتمع الأوروبي إلى رفض دعم أوكرانيا، ويريدون إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. يجب علينا محاربة طريقة التفكير هذه".
مشيرا إلى أن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام ويجب العمل على دعم كييف.
وخلص بوريل قائلا: "لا أريد الصراع، لكن من الواضح أنه سيتم كسبه في ساحة المعركة، والدبلوماسية توقفت".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. كان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقًا له، فإن الغرض الرئيسي من هذا الخط هو تدهور حياة الملايين من الناس.