https://sputnikarabic.ae/20220915/بيسكوف-اقتصاد-روسيا-وآسيا-الوسطى-متكاملان-1067761916.html
بيسكوف: اقتصادا روسيا وآسيا الوسطى متكاملان
بيسكوف: اقتصادا روسيا وآسيا الوسطى متكاملان
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي واقتصاد دول آسيا الوسطى متكاملان ومندمجان. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:57+0000
2022-09-15T07:57+0000
2022-09-15T08:01+0000
روسيا
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وأضاف بيسكوف معلقا على تصريحات مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على فصل الاقتصاد الروسي عند اقتصاد دول آسيا الوسطى قائلا:مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ بدورها العضوي هنا وهذه الدول تلعب أيضا دورا عضويا في الاقتصاد الروسي.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر/ أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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روسيا
بيسكوف: اقتصادا روسيا وآسيا الوسطى متكاملان
07:57 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 08:01 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي واقتصاد دول آسيا الوسطى متكاملان ومندمجان.
وأضاف بيسكوف معلقا على تصريحات مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على فصل الاقتصاد الروسي عند اقتصاد دول آسيا الوسطى قائلا:
تتمتع اقتصاداتنا بدرجة عالية من الاعتماد المتبادل، ففي العديد من بلدان آسيا الوسطى، تعتبر روسيا الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي. نحن مندمجون اقتصاديا مع العديد من البلدان. وهناك الكثير من المشاريع الكبيرة على جدول الأعمال.
مشيرا إلى أن روسيا تحتفظ بدورها العضوي هنا وهذه الدول تلعب أيضا دورا عضويا في الاقتصاد الروسي.
يذكر أن منظمة شنغهاي
للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر/ أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.