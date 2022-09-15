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https://sputnikarabic.ae/20220915/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-سيقومان-بتقييم-فعالية-صفقة-الغذاء-1067762086.html
بيسكوف: بوتين وأردوغان سيقومان بتقييم فعالية "صفقة الغذاء"
بيسكوف: بوتين وأردوغان سيقومان بتقييم فعالية "صفقة الغذاء"
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي والتركي سيقيمان فعالية تنفيذ "صفقة الغذاء" في اجتماع يوم 16 سبتمبر/ أيلول. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T08:03+0000
2022-09-15T08:09+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين وأردوغان اتفقا على مناقشة كيفية تنفيذ هذه الصفقة وكذلك تقييم فعالية تنفيذها في محادثات الغد".هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يصل-إلى-سمرقند-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-1067759089.html
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روسيا
روسيا

بيسكوف: بوتين وأردوغان سيقومان بتقييم فعالية "صفقة الغذاء"

08:03 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 15.09.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . POOL
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي والتركي سيقيمان فعالية تنفيذ "صفقة الغذاء" في اجتماع يوم 16 سبتمبر/ أيلول.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين وأردوغان اتفقا على مناقشة كيفية تنفيذ هذه الصفقة وكذلك تقييم فعالية تنفيذها في محادثات الغد".
هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سمرقند لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
بوتين يصل إلى سمرقند للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي
06:34 GMT
وستعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر، حيث ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، كتعزيز إمكانات المنظمة في مجال ضمان الأمن والاستقرار، وتقوية الروابط الاقتصادية وتطوير ربط النقل وتقوية البعد الثقافي والإنساني لمنظمة شنغهاي للتعاون.
كما سيلتقي الرئيس الروسي مع نظرائه من الصين وإيران وباكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وتركيا.
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