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تدشين الشعار المحدث لدولة قطر بحضور رئيس الوزراء
تدشين الشعار المحدث لدولة قطر بحضور رئيس الوزراء
دشنت قطر اليوم الخميس شعارها المحدث الجديد بحضور رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:50+0000
2022-09-15T16:52+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لما نشره مكتب الاتصال الحكومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه تم تدشين الشعار اليوم، ليعبر عن قيم قطر الأصيلة.وقال المكتب: "شعار دولة قطر، صورة بصرية تستمد مكوناتها من ثقافة وتقاليد شعبنا الأصيل، يفخر مكتب الاتصال الحكومي بتقديم الشعار الوطني الجديد لدولة قطر".من جهته قال محمد النويمي المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي: "تماشياً مع الإنجازات التنموية الشاملة، تم اليوم تدشين الشعار المحدث لدولة قطر برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".وأوضح أن الإطار التنظيمي لاستخدام الشعار سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى: يوفر مكتب الاتصال الحكومي جميع الأصول المطلوبة للوزرات من خلال منصة رقمية موحدة.أما المرحلة الثانية، فقال إنها ستتضمن توسيع مكتب الاتصال الحكومي نطاق تطبيق الهوية لتشمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وسفارات الدولة بالخارج.
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

تدشين الشعار المحدث لدولة قطر بحضور رئيس الوزراء

16:50 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 16:52 GMT 15.09.2022)
CC0 / Pixabay / مدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
CC0 / Pixabay /
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دشنت قطر اليوم الخميس شعارها المحدث الجديد بحضور رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.
ووفقا لما نشره مكتب الاتصال الحكومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه تم تدشين الشعار اليوم، ليعبر عن قيم قطر الأصيلة.
وقال المكتب: "شعار دولة قطر، صورة بصرية تستمد مكوناتها من ثقافة وتقاليد شعبنا الأصيل، يفخر مكتب الاتصال الحكومي بتقديم الشعار الوطني الجديد لدولة قطر".
من جهته قال محمد النويمي المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي: "تماشياً مع الإنجازات التنموية الشاملة، تم اليوم تدشين الشعار المحدث لدولة قطر برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".
وأوضح أن الإطار التنظيمي لاستخدام الشعار سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى: يوفر مكتب الاتصال الحكومي جميع الأصول المطلوبة للوزرات من خلال منصة رقمية موحدة.
أما المرحلة الثانية، فقال إنها ستتضمن توسيع مكتب الاتصال الحكومي نطاق تطبيق الهوية لتشمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وسفارات الدولة بالخارج.
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