عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/تغريدة-للرئيس-الكيني-الجديد-تنذر-بأزمة-مع-دولة-عربية-1067787765.html
الرئيس الكيني المنتخب يحذف تغريدة بشأن إلغاء اعتراف بلاده بـ"الصحراء الغربية"
الرئيس الكيني المنتخب يحذف تغريدة بشأن إلغاء اعتراف بلاده بـ"الصحراء الغربية"
أزمة تلوح في الأفق بين كينيا والمغرب العربي، وذلك عقب سحب الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو، تغريدة نشرها تفيد أن بلاده تلغي اعترافها بـ "الجمهورية العربية... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:53+0000
2022-09-15T13:17+0000
أخبار المغرب اليوم
البوليساريو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066447082_0:0:1245:701_1920x0_80_0_0_04261a8b4c8648aca7a6c6941ee90fb8.jpg
وفقا لفرانس 24، فإن روتو وبعد أن التقى بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، نشر 3 تغريدات، أولاها يؤكد فيها أن بلاده تلغي اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية.وقال فيها: "كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وتتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من وجود هذا الكيان على أراضيها".وفي الثالثة قال: "نعمل على تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها من أجل المنفعة المتبادلة لبلداننا".لكن روتو وعقب لقائه بوزير الخارجية المغربي حذف التغريدة الأولى، دون أن يقدم أي توضيح او تفسير لقرار نشرها، او لقرار حذفها.فهل سيؤدي ذلك لأزمة بين كينيا والمملكة المغربية، وماذا عن سبب نشرها من الأساس، خاصة أنها جاءت عقب تنصيب روتو رئيسا جديدا لكينيا في حفل حضره زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.يشار إلى أن جبهة "بوليساريو" كانت أعلنت قبل 45 عاما قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" على أراضي الصحراء الغربية، والتي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ومن وقتها والصراع قائم حول دعم إحدى الرؤيتين إلى أن تمكنت المغرب أخيرا من الحصول على دعم أمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب لموقفها.
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066447082_59:0:1164:829_1920x0_80_0_0_c4ffe996ee329aa1e0f86ccbba3f2ee4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, البوليساريو
أخبار المغرب اليوم, البوليساريو

الرئيس الكيني المنتخب يحذف تغريدة بشأن إلغاء اعتراف بلاده بـ"الصحراء الغربية"

12:53 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 15.09.2022)
© AFP 2022 / TONY KARUMBAويليام روتو رئئيس كينيا المنتخب
ويليام روتو رئئيس كينيا المنتخب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / TONY KARUMBA
تابعنا عبرTelegram
أزمة تلوح في الأفق بين كينيا والمغرب العربي، وذلك عقب سحب الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو، تغريدة نشرها تفيد أن بلاده تلغي اعترافها بـ "الجمهورية العربية الصحراوية".
وفقا لفرانس 24، فإن روتو وبعد أن التقى بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، نشر 3 تغريدات، أولاها يؤكد فيها أن بلاده تلغي اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية.
وقال فيها: "كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وتتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من وجود هذا الكيان على أراضيها".

وثاني التغريدات وثالثها تتعلق بالعلاقات مع المغرب العربي، ورؤية كينيا لطبيعة التعامل مع ملف القضية الصحراوية، حيث أكد روتو في الثانية أن "كينيا تؤيد إطار عمل الأمم المتحدة باعتباره الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم للنزاع على الصحراء الغربية".

وفي الثالثة قال: "نعمل على تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة وغيرها من أجل المنفعة المتبادلة لبلداننا".
لكن روتو وعقب لقائه بوزير الخارجية المغربي حذف التغريدة الأولى، دون أن يقدم أي توضيح او تفسير لقرار نشرها، او لقرار حذفها.
فهل سيؤدي ذلك لأزمة بين كينيا والمملكة المغربية، وماذا عن سبب نشرها من الأساس، خاصة أنها جاءت عقب تنصيب روتو رئيسا جديدا لكينيا في حفل حضره زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي.

أسئلة كثيرة ربما تتضح إجاباتها في الأيام المقبلة، خاصة مع حملة دبلوماسية تقودها المملكة المغربية لحشد الدعم لموقفها من القضية الصحراوية.

يشار إلى أن جبهة "بوليساريو" كانت أعلنت قبل 45 عاما قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" على أراضي الصحراء الغربية، والتي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ومن وقتها والصراع قائم حول دعم إحدى الرؤيتين إلى أن تمكنت المغرب أخيرا من الحصول على دعم أمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب لموقفها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала