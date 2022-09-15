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https://sputnikarabic.ae/20220915/تقرير-رسمي-الاتحاد-الأوروبي-يسجل-أكبر-حالة-عجز-تجاري-منذ-2002--49-مليار-يورو-1067790893.html
تقرير رسمي: الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر حالة عجز تجاري منذ 2002 .. 49 مليار يورو
تقرير رسمي: الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر حالة عجز تجاري منذ 2002 .. 49 مليار يورو
أكد تقرير رسمي صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي، (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبي سجل أكبر حالة عجز تجاري منذ ما حدث في الفترة من 1999 وحتى 2002. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:45+0000
2022-09-15T13:45+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا للتقرير الذي نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سجل عجز تجارة السلع في منطقة اليورو 40.3 مليار يورو في يوليو، و49 مليار يورو عجزا للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذه هي أكبر حالات العجز المسجلة منذ بداية السلسلة الزمنية (1999 و2002، على التوالي).وأوضح التقرير أن التقدير الأول لصادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية العالم في يوليو 2022 كان 235.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بشهر يوليو 2021 (207.8 مليار يورو).وقال: "نتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو عجزًا قدره 34 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم في يوليو 2022، مقارنة بفائض قدره 20.7 مليار يورو في يوليو 2021".وكان تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) قد أكد أن "نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي ارتفعت إلى 21.7% أو 95.4 مليون شخص في عام 2021".وأوضح أنه "في عام 2021، كان 95.4 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، يمثلون 21.7% من السكان، معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، أي أنهم يعيشون في أسر تعاني على الأقل واحدًا من مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي الثلاثة".
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

تقرير رسمي: الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر حالة عجز تجاري منذ 2002 .. 49 مليار يورو

13:45 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد تقرير رسمي صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي، (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبي سجل أكبر حالة عجز تجاري منذ ما حدث في الفترة من 1999 وحتى 2002.
ووفقا للتقرير الذي نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سجل عجز تجارة السلع في منطقة اليورو 40.3 مليار يورو في يوليو، و49 مليار يورو عجزا للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذه هي أكبر حالات العجز المسجلة منذ بداية السلسلة الزمنية (1999 و2002، على التوالي).
وأوضح التقرير أن التقدير الأول لصادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية العالم في يوليو 2022 كان 235.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بشهر يوليو 2021 (207.8 مليار يورو).

وأشار إلى أن الواردات من بقية العالم بلغت 269.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 44.0% مقارنة بشهر يوليو 2021 (187.1 مليار يورو).

وقال: "نتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو عجزًا قدره 34 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم في يوليو 2022، مقارنة بفائض قدره 20.7 مليار يورو في يوليو 2021".

ولفت إلى أن التجارة البينية في منطقة اليورو ارتفعت إلى 224.8 مليار يورو في يوليو 2022، زيادة بنسبة 24.0% مقارنةً بشهر يوليو 2021.

وكان تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) قد أكد أن "نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي ارتفعت إلى 21.7% أو 95.4 مليون شخص في عام 2021".
وأوضح أنه "في عام 2021، كان 95.4 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، يمثلون 21.7% من السكان، معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، أي أنهم يعيشون في أسر تعاني على الأقل واحدًا من مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي الثلاثة".
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