https://sputnikarabic.ae/20220915/توقيع-مذكرة-تفاهم-لإنشاء-خط-الغاز-نيجيريا-المغرب-1067795555.html

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء خط الغاز نيجيريا-المغرب

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء خط الغاز نيجيريا-المغرب

وقعت المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام جميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T15:11+0000

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أخبار المغرب اليوم

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وحسب موقع "هيسبريس"، كان المغرب ونيجيريا قد أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. وفي سنة 2018، دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائيوتعتبر مذكرة التفاهم تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم.ووفقا لمذكرة التفاهم، تلتزم الدول الموقعة بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب أفريقيا عبر المغرب، ومن ثم إلى أوروبا.من جانبها، قالت أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، إن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي، "يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط".وأضافت أن "هذا المشروع سيضمن الأمن الطاقي بما يزيد من 400 مليون شخص".وتعتبر نيجيريا واحدة من أكبر 10 دول في العالم من حيث موارد الغاز، بما يزيد عن 600 تريليون قدم مكعب. وتراهن أبوجا على مشروع أنبوب الغاز المشترك مع الرباط من أجل استهداف الأسواق العابرة للصحراء والأسواق الأوروبية.

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