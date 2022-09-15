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جاستن بيبر يلغي حفلا موسيقيا في إسرائيل
جاستن بيبر يلغي حفلا موسيقيا في إسرائيل
ألغى نجم البوب الكندي، جاستن بيبر حفلته الموسيقية المخطط لها في إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:49+0000
2022-09-15T15:49+0000
مجتمع
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، أن جاستن بيبر قد ألغى حفلة موسيقية كانت مقررة في إسرائيل لأسباب صحية، بعد معاناته لعدة أشهر ماضية من شلل جزئي في الوجه بسبب متلازمة "رامزي هانت".وكان المغني العالمي قد أعلن عن توقف جديد لجولته الدولية مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري لأسباب صحية، نتيجة لإصابته بشلل جزئي في الوجه بسبب متلازمة "رامزي هانت"، وهو اضطراب عصبي ناتج عن إعادة تنشيط فيروس "الحماق" أو "القوباء المنطقية".يذكر أن جاستن بيبر أحيا حفلتين موسيقيتين في إسرائيل عامي 2011 و2017.
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مجتمع, أخبار إسرائيل اليوم
مجتمع, أخبار إسرائيل اليوم

جاستن بيبر يلغي حفلا موسيقيا في إسرائيل

15:49 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Straussالمغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016
المغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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ألغى نجم البوب الكندي، جاستن بيبر حفلته الموسيقية المخطط لها في إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، أن جاستن بيبر قد ألغى حفلة موسيقية كانت مقررة في إسرائيل لأسباب صحية، بعد معاناته لعدة أشهر ماضية من شلل جزئي في الوجه بسبب متلازمة "رامزي هانت".
وكان المغني العالمي قد أعلن عن توقف جديد لجولته الدولية مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري لأسباب صحية، نتيجة لإصابته بشلل جزئي في الوجه بسبب متلازمة "رامزي هانت"، وهو اضطراب عصبي ناتج عن إعادة تنشيط فيروس "الحماق" أو "القوباء المنطقية".
يذكر أن جاستن بيبر أحيا حفلتين موسيقيتين في إسرائيل عامي 2011 و2017.
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