https://sputnikarabic.ae/20220915/جدل-في-إيطاليا-حول-كيفة-طهي-الباستا-بغياب-الطاقة-الرخيصة-1067796852.html

جدل في إيطاليا حول كيفة طبخ الباستا بغياب "الطاقة الرخيصة"

جدل في إيطاليا حول كيفة طبخ الباستا بغياب "الطاقة الرخيصة"

يشهد الشارع في إيطاليا جدلا حادا حول كيفية طهي طبق المعكرونة التقليدي لخفض فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني بحسب ما أفادت به وسائل إعلام... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T15:36+0000

2022-09-15T15:36+0000

2022-09-15T15:36+0000

إيطاليا

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وذكرت تقارير قناة فرانس 3 التلفزيونية الفرنسية اليوم الخميس أنه بينما يعتبر بعض الطهاة بأنه يمكن طهي المعكرونة على نار هادئة أو عن طريق إطفاء الموقد وتغطية الوعاء، فإن البعض الآخر مقتنع بأن هذه الطريقة غير مجدية ولن تحقق نتيجة جيدة.كما جربت مراسلة "الفاينانشيال تايمز" في روما "طريقة مبتكرة" لصنع المعكرونة بدون نار وكانت النتيجة مخيبة للآمال.وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار في الساعة 10:23 بتوقيت موسكو بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

https://sputnikarabic.ae/20220915/غازبروم-لا-أحد-يمكنه-تعويض-إمدادات-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1067778831.html

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