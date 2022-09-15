https://sputnikarabic.ae/20220915/جدل-في-إيطاليا-حول-كيفة-طهي-الباستا-بغياب-الطاقة-الرخيصة-1067796852.html
جدل في إيطاليا حول كيفة طبخ الباستا بغياب "الطاقة الرخيصة"
جدل في إيطاليا حول كيفة طبخ الباستا بغياب "الطاقة الرخيصة"
يشهد الشارع في إيطاليا جدلا حادا حول كيفية طهي طبق المعكرونة التقليدي لخفض فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني بحسب ما أفادت به وسائل إعلام... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T15:36+0000
2022-09-15T15:36+0000
2022-09-15T15:36+0000
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102855/43/1028554367_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_f03c1f070fbfb929c16ea1ee6bbb723c.jpg
وذكرت تقارير قناة فرانس 3 التلفزيونية الفرنسية اليوم الخميس أنه بينما يعتبر بعض الطهاة بأنه يمكن طهي المعكرونة على نار هادئة أو عن طريق إطفاء الموقد وتغطية الوعاء، فإن البعض الآخر مقتنع بأن هذه الطريقة غير مجدية ولن تحقق نتيجة جيدة.كما جربت مراسلة "الفاينانشيال تايمز" في روما "طريقة مبتكرة" لصنع المعكرونة بدون نار وكانت النتيجة مخيبة للآمال.وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار في الساعة 10:23 بتوقيت موسكو بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20220915/غازبروم-لا-أحد-يمكنه-تعويض-إمدادات-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1067778831.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102855/43/1028554367_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_bbb1e67169f419b65778384bb4438fe3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
جدل في إيطاليا حول كيفة طبخ الباستا بغياب "الطاقة الرخيصة"
تابعنا عبر
يشهد الشارع في إيطاليا جدلا حادا حول كيفية طهي طبق المعكرونة التقليدي لخفض فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وذكرت تقارير قناة فرانس 3 التلفزيونية
الفرنسية اليوم الخميس أنه بينما يعتبر بعض الطهاة بأنه يمكن طهي المعكرونة على نار هادئة أو عن طريق إطفاء الموقد وتغطية الوعاء، فإن البعض الآخر مقتنع بأن هذه الطريقة غير مجدية ولن تحقق نتيجة جيدة.
وقال أحد الطهاة للقناة: "لا، لن تكون النتيجة متطابقة، لأننا ننقع المعكرونة بدون نار ولا نطبخها، إذا أطفأت النار، ستصبح المعكرونة أكثر صعوبة في الهضم".
كما جربت مراسلة "الفاينانشيال تايمز
" في روما "طريقة مبتكرة" لصنع المعكرونة بدون نار وكانت النتيجة مخيبة للآمال.
"قررت أن أبدأ بما اعتقدت أنه التحدي الأصعب: طهي معكرونة ريجاتوني السميكة والجوفاء التي تستغرق ما بين 13 و15 دقيقة للطهي، وكانت النتيجة، كما كنت أظن كارثية، حيث أصبحت المعكرونة لزجة بشكل غير سار من الخارج وغير مطهية من الداخل، حيث انتهى مطافها في سلة المهملات".
وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم الخميس بأكثر من 7% لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن "ICE".
حسب مؤشر
أكبر مركز أوروبي "TTF"، افتتح التداول عند مستوى 2286.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 1.5%). ثم ارتفعت الأسعار في الساعة 10:23 بتوقيت موسكو بنسبة 7.5% ، لتصل لمستوى 2421 دولارًا. ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2252.9 دولار لكل ألف متر مكعب.