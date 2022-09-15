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https://sputnikarabic.ae/20220915/خبيرعسكري-الغرب-يقاتل-وبشكل-مباشر-ضد-موسكو-في-أوكرانيا---1067790261.html
خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "
خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، واشنطن تنفي ممارستها الأنشطة العسكرية في مختبرات أوكرانيا، ضباط سوريون... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:32+0000
2022-09-15T13:32+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "
خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "
تتغير المعطيات على أرض المعركة وتتغير معها الخطط والتنفيذ ما بين كل تلك التغيرات تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالسير قدماً لتحقيق أهدافها التي كانت القيادة الروسية قد أعلنت عنها منذ لحظة الانطلاق ويأتي ضمان الأمن القومي الروسي في مقدمة تلك الغايات.بينما تستمر الدول الغربية بإرسال المساعدات العسكرية بمختلف أنواعها من أسلحة ومقاتلين لدعم كييف ونظامها، والمشهد في محطة زابوروجيه ما زال تحت المراقبة وقد يشهد تغييرا في كل لحظة.عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:خبير عسكري: "بالفعل كانت هناك خيانة وتعاون مع تل أبيب"أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أنه وبعد تكرار استهداف مطاري دمشق وحلب في سورية تعرض العديد من الضباط العسكريين ومنهم ضباط في الدفاع الجوي لحملة اعتقالات واسعة، بتهمة التعاون مع جهة معادية وإعطاء إحداثيات لإسرائيل.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "

13:32 GMT 15.09.2022
خبيرعسكري :"الغرب يقاتل وبشكل مباشر ضد موسكو في أوكرانيا "
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني، واشنطن تنفي ممارستها الأنشطة العسكرية في مختبرات أوكرانيا، ضباط سوريون مدانون بتهمة الخيانة والتعاون مع تل أبيب، رئيس أركان الجيش المغربي في زيارة إلى تل أبيب.
تتغير المعطيات على أرض المعركة وتتغير معها الخطط والتنفيذ ما بين كل تلك التغيرات تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالسير قدماً لتحقيق أهدافها التي كانت القيادة الروسية قد أعلنت عنها منذ لحظة الانطلاق ويأتي ضمان الأمن القومي الروسي في مقدمة تلك الغايات.
بينما تستمر الدول الغربية بإرسال المساعدات العسكرية بمختلف أنواعها من أسلحة ومقاتلين لدعم كييف ونظامها، والمشهد في محطة زابوروجيه ما زال تحت المراقبة وقد يشهد تغييرا في كل لحظة.
عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:
"إن العملية العسكرية الروسية الخاصة ماضية في تحقيق أهدافها، ولا يمكن القول بأن كييف حققت إنتصاراً من خلال الهجمات الأخيرة، فالقوات الروسية تتعامل وبشكل واضح مع المعطيات الموجودة وقد تلجأ موسكو إلى استخدام أسلحة أخرى بناءً على المتغيرات في الميدان".

خبير عسكري: "بالفعل كانت هناك خيانة وتعاون مع تل أبيب"

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أنه وبعد تكرار استهداف مطاري دمشق وحلب في سورية تعرض العديد من الضباط العسكريين ومنهم ضباط في الدفاع الجوي لحملة اعتقالات واسعة، بتهمة التعاون مع جهة معادية وإعطاء إحداثيات لإسرائيل.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود لشؤون عسكرية:
"إن الخيانة حدثت عن طريق طبيب سوري مقيم في السويد، والذي جند أخويه العسكريين السابقين في الجيش السوري. كما استدرج الطبيب عناصر برتب صغيرة في الدفاع الجوي وتمكن من تزويد تل أبيب بإحداثيات تخص المطارات بدمشق وحلب"
التفاصيل في الملف الصوتي...
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