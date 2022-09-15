https://sputnikarabic.ae/20220915/خبير-أمريكا-تصنع-كيانا-مناهضا-للصين-في-تايوان-على-غرار-أوكرانيا-1067786991.html
خبير: أمريكا تصنع كيانا مناهضا للصين في تايوان على غرار أوكرانيا
خبير: أمريكا تصنع كيانا مناهضا للصين في تايوان على غرار أوكرانيا
اعتبر خبير عسكري أن الولايات المتحدة تخصص مبالغ كبيرة لتسليح تايوان من أجل تحويلها إلى "مناهضة للصين" مثل هذه السياسة لواشنطن هي صورة طبق الأصل عن المسار الذي... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:32+0000
2022-09-15T12:32+0000
2022-09-15T12:32+0000
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وقال إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة القادرة على تشغيل المطبعة وتخصيص أي مبلغ، تعمل على تقوية تايوان من أجل تحويلها إلى كيان مناهض للصين".الكمية كبيرة جدًا (كمية الأسلحة)، حيث أن إمداد تايبيه بأحدث الأسلحة، تحول من خلاله الولايات المتحدة الجزيرة إلى خط أمامي ضد بكين حتى لا تعود أبدًا إلى حظيرة الصين القارية.وأشار الخبير إلى أن بكين لن تقوم بعد بعملية عسكرية لإعادة تايوان، وسيتم تأجيل هذا القرار لصالح إجراءات سياسية ودبلوماسية. وأوضح المصدر أن "جمهورية الصين الشعبية تدرك أنه في حالة حدوث تصعيد عسكري، سيتعين عليها القتال ليس مع تايوان، ولكن مع تحالف مناهض للصين تقوده الولايات المتحدة.ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مبادرة لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية.وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش عقب التصويت: "بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان".ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل 5، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20220914/خبير-أكرنة-تايوان-هي-خطوة-خطيرة-للغاية-والصين-لن-تسمح-بذلك-1067708796.html
https://sputnikarabic.ae/20220908/الصين-ترد-على-إرسال-تايوان-من-يمثلها-لحضور-جنازة-رئيس-الوزراء-الياباني-شينزو-آبي-1067484734.html
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روسيا, أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: أمريكا تصنع كيانا مناهضا للصين في تايوان على غرار أوكرانيا
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اعتبر خبير عسكري أن الولايات المتحدة تخصص مبالغ كبيرة لتسليح تايوان من أجل تحويلها إلى "مناهضة للصين" مثل هذه السياسة لواشنطن هي صورة طبق الأصل عن المسار الذي تتبعه في الاتجاه الأوكراني".
وقال إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية
اليوم الخميس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة القادرة على تشغيل المطبعة وتخصيص أي مبلغ، تعمل على تقوية تايوان من أجل تحويلها إلى كيان مناهض للصين".
أي أن واشنطن تنتهج نفس السياسة هنا كما هو الحال مع أوكرانيا، التي حولتها لكيان مناهض لروسيا.
الكمية كبيرة جدًا (كمية الأسلحة)، حيث أن إمداد تايبيه بأحدث الأسلحة، تحول من خلاله الولايات المتحدة الجزيرة إلى خط أمامي ضد بكين حتى لا تعود أبدًا إلى حظيرة الصين القارية.
وأشار الخبير إلى أن بكين لن تقوم بعد بعملية عسكرية لإعادة تايوان، وسيتم تأجيل هذا القرار لصالح إجراءات سياسية ودبلوماسية. وأوضح المصدر أن "جمهورية الصين الشعبية تدرك أنه في حالة حدوث تصعيد عسكري، سيتعين عليها القتال ليس مع تايوان، ولكن مع تحالف مناهض للصين تقوده الولايات المتحدة.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مبادرة لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية.
وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش عقب التصويت: "بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان".
ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل 5، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
وتأتي الخطوة الأمريكية
وسط ضغوط متزايدة من الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.